快訊／韓國瑜找人傳話周守訓約見　郭台銘：時間無法配合

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 2168 票 74.48 % 743 票 25.52 % 總計 2911 票。

政治中心／綜合報導

國民黨5日上午正式公布民調結果，根據最終統計，高雄市長韓國瑜以44.8%支持度勝出、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北市長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。韓國瑜在出席由黨主席吳敦義主持的記者會時也表示，他待會將用最大的誠意，立刻拜訪郭台銘和朱立倫。

韓國瑜15日特別請好「事假」出席黨中央記者會，中午與吳敦義在黨部吃便當後，計畫在下午拜會郭台銘和朱立倫，展現胸襟與團結態勢。

韓國瑜和朱立倫晤談半小時後，韓國瑜表示，朱立倫熱情的接待且提醒他非常多事情，國民黨務必要團結，而他從五個參選人身上學到很多，會謹記朱立倫告訴他團結最重要，等時間確定後，他也會立刻登門拜訪郭台銘。隨後，韓國瑜驅車離去，趕往下一站拜訪前往前國民黨主席連戰。

外界頻頻詢問郭台銘何時和韓國瑜見面，郭台銘競選辦公室發言人劉宥彤在媒體群組表示，「韓沒有人連繫喔，假消息」。對於媒體持續追問，郭台銘幕僚隨後在瞭解過程後才證實韓國瑜有透過前立委周守訓約見。

劉宥彤也在媒體群組表示，據了解，韓市長有找人打給周守訓先生，周守訓已表示郭台銘先生到醫院探望母親，時間無法配合。

▼郭台銘媒體群組對話。（圖／翻攝自郭董媒體聯絡群組）





▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

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