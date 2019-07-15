雲端最前線／國民黨總統民調定勝負！郭韓將引爆分裂危機？

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1395 票 75.00 % 465 票 25.00 % 總計 1860 票。

新聞節目中心／綜合報導

國民黨一連7天舉辦電話民調，15日上午公布結果，在經過統計後，由高雄市長韓國瑜勝出，韓國瑜稍後也將親自出席由黨中央舉辦的記者會；但同時，策劃罷免韓國瑜的「公民割草行動」和「Wecare高雄」15日也將到高市府鳳山行政中心，宣布「罷韓連署書」突破13萬份！《雲端最前線》15日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同探討國民黨2020出線人選引發的爭議及佈局。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



隨著國民黨總統人選出爐，另一名熱門人選台北市長柯文哲仍未表態，外界揣測若韓國瑜在初選中勝出，郭台銘是否會脫黨參選到底，甚至與柯文哲合作組「郭柯配」？對此，郭台銘表示，脫黨參選的問題等結果出來再說，「你怎麼想我一定會輸呢」；至於「郭柯配」的可能，郭台銘則說，只要對中華民國有利，能夠保衛中華民國，讓中華民國發熱發光，所有建議、選項都會考慮。

國民黨初選紛亂將告一段落，最終出線人選是成為凝聚全黨的力量，還是撕裂黨的最後一根稻草？引發關注。若郭台銘選擇脫黨參選，那國民黨2020這一役該如何迎戰？民進黨是否因此撿到保命符，連任蔡英文？後續發展請持續鎖定《雲端最前線》。

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