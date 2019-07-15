朱立倫遭疑打郭又打韓　最後一夜開直播：我堅持的就是小政府大國民

政治中心／台北報導

國民黨總統初選民調14日晚間結束，參選人之一、前新北市長朱立倫特地開臉書直播向所有支持者與競選辦公室夥伴表達感謝，朱立倫強調，不管結果是什麼，初選後必須團結才可能勝利。

對於在政策辯論時曾批評同黨參選人郭台銘與韓國瑜的部分，朱立倫也解釋，大家都是隊友，不是對手，他對「0-6歲國家養」與「65歲以上政府養」的質疑，並非「打郭」、「打韓」，而是他一路堅持的理念，就是「小政府，大國民」。他也相信這樣的政策辯論是良性的，會讓大家對國民黨更有信心，也更能夠因應未來的大選

朱立倫認為，參選人之間擦出的火花，讓外界看到國民黨是一個理性競爭的政黨，也是一個更民主、更包容的政黨；他也強調，初選在今天結束，明天開始必須團結，也只有團結，才可能勝利。

談到從去年底開始參選，朱立倫表示，這段日子以來，他時常查看臉書上的留言，對於支持者與好友們透過臉書、line為他打氣，都是最溫暖的後盾，他永遠不會忘記每一次相遇，每一句話，每一個眼神，希望看到大家是為這片土地付出汗水，而不是流下淚水。對於競選團隊的付出，朱立倫也一一表達感謝，「沒有你們，不會有今天的朱立倫」。

提到家人時，朱立倫也感性表示，政治人物的家人不好當，這二十年來，太太與孩子都承擔許多壓力，但家人始終支持他的決定，還有一起長大的哥哥、弟弟、妹妹，皆是他最可以吐苦水的對象；另外，儘管母親的家人比較偏綠，但對他的關愛從來沒有改變，這種不受立場干擾的情感，深深影響了他的政治理念。

朱立倫說，現在已經是「網紅」時代，就算是講政策，也要用「綜藝」、「表演」的方式來吸引大家的目光，他也自嘲，要用幽默好笑的方式講政見，其實是滿需要天份的，儘管他很努力，但最後還是決定老老實實的談政策。

朱立倫表示，曾有人勸他不要那麼重視「政策」，但他從政二十年，就是希望讓大家過得更好，這是需要做事與政策，並不是需要表演。台灣要團結，必須走中道，政策要務實，必須理性思考，這是他二十年來的理念，「這就是朱立倫的風格」，他選擇做自己，讓人民至少還有一個「中道、理性」的選項可以選。