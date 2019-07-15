影／畢業第一份工作　林飛帆回應月薪9萬：若要賺錢不需做政治工作

記者黃巈禾／台北報導

民進黨黨主席卓榮泰15日上午召開中央黨部主管人事公布記者會，正式宣布林飛帆接任民進黨副秘書長。面對網友質疑畢業後第一份工作月薪9萬，林飛帆受訪時表示，如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作。

面對外界質疑的月薪9萬，林飛帆表示，這6個多月來，他與卓榮泰、羅文嘉討論，從未聊到薪水，至今他也不清楚薪水多少，但如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作。

對於過去批評民進黨的發言是否要道歉？林飛帆回應，過去對於民進黨確實有非常多批評，如果對民進黨只有批評的話，今天就不需要來到這個地方，對於這個政黨一切毫無批評、全盤接受，那這個黨也不需要他來加入。

林飛帆致詞時首先感謝卓榮泰及民進黨秘書長羅文嘉的邀約，在經過漫長的思考與多方討論之後，他決定接下副秘書長一職。此外，他也感謝總統蔡英文與總統府秘書長陳菊在這段時間的支持。

林飛帆表示，2020年台灣將會面對中國史無前例的滲透、分化和統戰，而北京代理勢力也在台灣有多重軸線，以不同的論述形式，企圖將台灣置於一個中國框架底下。然而，台灣的的困境不只是2020大選，也不只是2020年選戰中，中國對台灣的干預與介入，更是對內，在下個階段台灣社會與經濟轉型過程中，要如何面對內部轉型的需求、震盪，以及這個震盪當中，世代之間的矛盾和階級衝突。

▲林飛帆。（圖／翻攝自民進黨臉書）

林飛帆提到，過去三年多，民進黨展開多項改革工作及轉型工程，但在保守勢力與年輕世代對進步改革期待的兩相拉力之下，可以看到台灣在社會轉型過程中，確實有很多傳統基層和年輕世代對未來期待的嚴重斷裂，而轉型過程中所面對的世代矛盾跟落差，更應該是下一輪台灣未來前景討論的重點。未來，如何促成傳統階層跟青年世代對話，會是下個階段台灣社會必須要面對、也一定要面對的根本問題。

林飛帆強調，此刻，台灣最需要的討論重點，不是華麗的政治口號跟立場模糊的政治話術。接下來，他的工作重點，除了和大家一起守住本土政權、防止親北京勢力取得執政地位之外，也要針對下個四年，台灣社會轉型所需要的社會對話做準備。他希望更多年輕朋友告訴民進黨，他們所期待的下個四年將奠基在什麼樣的政策之上。林飛帆強調，他會全力以赴完成這項工作，和大家一起打贏2020的選戰，讓台灣傳統基層和青年世代的對話能夠更加順暢。