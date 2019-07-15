　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／畢業第一份工作　林飛帆回應月薪9萬：若要賺錢不需做政治工作

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃巈禾／台北報導

民進黨黨主席卓榮泰15日上午召開中央黨部主管人事公布記者會，正式宣布林飛帆接任民進黨副秘書長。面對網友質疑畢業後第一份工作月薪9萬，林飛帆受訪時表示，如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作。

面對外界質疑的月薪9萬，林飛帆表示，這6個多月來，他與卓榮泰、羅文嘉討論，從未聊到薪水，至今他也不清楚薪水多少，但如果要賺錢，我不需要來到這地方，也不需要做政治工作。

對於過去批評民進黨的發言是否要道歉？林飛帆回應，過去對於民進黨確實有非常多批評，如果對民進黨只有批評的話，今天就不需要來到這個地方，對於這個政黨一切毫無批評、全盤接受，那這個黨也不需要他來加入。

林飛帆致詞時首先感謝卓榮泰及民進黨秘書長羅文嘉的邀約，在經過漫長的思考與多方討論之後，他決定接下副秘書長一職。此外，他也感謝總統蔡英文與總統府秘書長陳菊在這段時間的支持。

林飛帆表示，2020年台灣將會面對中國史無前例的滲透、分化和統戰，而北京代理勢力也在台灣有多重軸線，以不同的論述形式，企圖將台灣置於一個中國框架底下。然而，台灣的的困境不只是2020大選，也不只是2020年選戰中，中國對台灣的干預與介入，更是對內，在下個階段台灣社會與經濟轉型過程中，要如何面對內部轉型的需求、震盪，以及這個震盪當中，世代之間的矛盾和階級衝突。

▲▼民進黨中央黨部人事公布記者會_林飛帆。（圖／翻攝自民進黨臉書）

▲林飛帆。（圖／翻攝自民進黨臉書）

林飛帆提到，過去三年多，民進黨展開多項改革工作及轉型工程，但在保守勢力與年輕世代對進步改革期待的兩相拉力之下，可以看到台灣在社會轉型過程中，確實有很多傳統基層和年輕世代對未來期待的嚴重斷裂，而轉型過程中所面對的世代矛盾跟落差，更應該是下一輪台灣未來前景討論的重點。未來，如何促成傳統階層跟青年世代對話，會是下個階段台灣社會必須要面對、也一定要面對的根本問題。

林飛帆強調，此刻，台灣最需要的討論重點，不是華麗的政治口號跟立場模糊的政治話術。接下來，他的工作重點，除了和大家一起守住本土政權、防止親北京勢力取得執政地位之外，也要針對下個四年，台灣社會轉型所需要的社會對話做準備。他希望更多年輕朋友告訴民進黨，他們所期待的下個四年將奠基在什麼樣的政策之上。林飛帆強調，他會全力以赴完成這項工作，和大家一起打贏2020的選戰，讓台灣傳統基層和青年世代的對話能夠更加順暢。

ET快訊
台鐵內壢中壢間「軌道挫曲」　路段減速慢行
月薪9萬？畢業第一份工作　林飛帆回應了：要賺錢不需做政治工作
林明禎放鬆坐下「真實身材」現形！中空入鏡…網放大看傻
阿公下面塞20顆龍珠！養多位嫩妹女友…住院還能「神龍抬頭」

關鍵字：林飛帆,民進黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜民調大贏　謝龍介點出「經濟夢幻團隊」：韓+郭+朱

罷韓連署突破13萬！　發起人批韓帶職參選：不辭的話會越燒越旺

韓國瑜大贏！挺韓菜農PO合照「339字感性喊話」　韓粉讚爆：要更團結

影／畢業第一份工作　林飛帆回應月薪9萬：若要賺錢不需做政治工作

韓國瑜出戰2020　陳致中嗆「阿莎力一點，放高雄一馬」

鴻夏戀翻版！李正皓「3個相似處」分析郭台銘初選　勸「在歷史中找答案」

快訊／韓國瑜找人傳話周守訓約見　郭台銘：時間無法配合

韓國瑜選總統　陳其邁：高雄人「嚥氣」啦！

韓國瑜拚大選！洪慈庸33字勸「拿出guts」　隔空喊負責：辭市長再參選

鞏固領導中心！國民黨立法院黨團：全力輔選韓國瑜、下架蔡政府

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

小薰穿禮服「先預習婚禮？」　鄭人碩：我要被砲轟了

韓國瑜民調大贏　謝龍介點出「經濟夢幻團隊」：韓+郭+朱

罷韓連署突破13萬！　發起人批韓帶職參選：不辭的話會越燒越旺

韓國瑜大贏！挺韓菜農PO合照「339字感性喊話」　韓粉讚爆：要更團結

影／畢業第一份工作　林飛帆回應月薪9萬：若要賺錢不需做政治工作

韓國瑜出戰2020　陳致中嗆「阿莎力一點，放高雄一馬」

鴻夏戀翻版！李正皓「3個相似處」分析郭台銘初選　勸「在歷史中找答案」

快訊／韓國瑜找人傳話周守訓約見　郭台銘：時間無法配合

韓國瑜選總統　陳其邁：高雄人「嚥氣」啦！

韓國瑜拚大選！洪慈庸33字勸「拿出guts」　隔空喊負責：辭市長再參選

鞏固領導中心！國民黨立法院黨團：全力輔選韓國瑜、下架蔡政府

2020大選韓蔡對決　陸學者：兩岸關係存在「兩大風險」

志航基地空軍上兵跳下愛河！消防人員急打撈上岸　目擊民眾驚呆

冷氣太強？柴犬進便利商店「趴地縮肉腿」露出渾圓美尻

誇張！少女在交通大隊廁所遭猥褻　「狼」友判刑8個月

快訊／列車行經會搖晃！台鐵內壢中壢間「軌道挫曲」　路段減速慢行

韓國瑜民調大贏　謝龍介點出「經濟夢幻團隊」：韓+郭+朱

LINE對話截圖「可換匿名圖案」！5步驟選內容範圍…聊天當事人都保密

郭台銘參加總統初選以來　身家縮水183億元...鴻海下跌約15％

罷韓連署突破13萬！　發起人批韓帶職參選：不辭的話會越燒越旺

你可能不知道的7樣無印良品實用小物！價格超親民、好攜帶又美觀

黑熱褲辣露美腿！一進休息站...拖車界女神「狂吸全場目光」　結局神轉超想哭

政治熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台..

藍營誰勝算最大？ 命理師：他9..

LIVE／總統初選民調　韓國瑜..

快訊／總統初選落敗...郭台銘..

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持..

韓國瑜出線　柯：要認真想了

即／初選民調結束　朱立倫秒直播

郭台銘取消記者會　郭陣營：稍晚..

LIVE／總統初選民調拆封　韓..

郭台銘：為中華民國奉獻的決心永..

0.1%機率贏了　館長拱郭台脫..

獨／韓國瑜勝出！今先密會吳敦義

韓國瑜全文：蔡英文執政這3年太..

韓國瑜請假北上　親自迎初選結果

更多熱門

相關新聞

政壇路不平凡的「林飛帆」？

2014年太陽花學運的要角林飛帆，將於15日走馬上任，擔任民進黨副祕書長。去年才剛完成碩士學位的他，甫踏入政壇，就能膺此重任，令人稱羨。

曾柏瑜：學運世代應思考帶台灣走向哪裡

韓國瑜請假北上　議員喊話：快辭市長

林飛帆接民進黨副秘書長　PTT起底「黑歷史」

林飛帆加入民進黨　洪慈庸：時力應思考下一步

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

老公偷吃！她學馭夫術「那邊塞一根OO」

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面