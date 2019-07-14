陳水扁評：蔡英文過境紐約沒大突破　只不過是「棋子」

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，去程過境美國紐約，返程將過境丹佛。前總統陳水扁14日在臉書發文表示評論，指蔡英文過境紐約，實質上並没有重大突破，仍是一顆棋子。

陳水扁表示，外交人士說蔡英文首次過境紐約有五個亮點，AIT理事主席莫健登機歡迎是第一大亮點，殊不知每個台灣總統過境美國都是這樣，蔡英文並沒有特別的地方。

陳水扁指出，趙天麟更在臉書強調蔡英文打破台灣總統過境美國僅能待24小時以內的限制，去程紐約待二晚，「趙委員可能太年輕，所以不知道早在16年前的2003年阿扁二度過境紐時就待了二晚了，還可以領取國際人權獎並公開演說，同時在遊河船上舉辦盛大僑宴」。

陳水扁說，某媒體還把歷任總統過境紐約的情況製表，下標蔡英文「過境紐約規格，未超越前幾任總統」；前總統李登輝雖然未在紐約過夜，卻直驅康乃爾大學做公開演講，蔡英文只能在哥倫比亞大學與100多位師生進行閉門座談，與馬英九在母校紐約大學並沒有兩樣。

陳水扁說，美國共和黨執政，對台灣最友好的川普當總統，除了通過「國防授權法、台灣旅行法、台灣保證法」，也取消台灣總統、副總統等五位不能到華府的黑名單限制，可是蔡英文仍然去不了華府，遑論到國會演説，連紐約過境也沒有大突破。

「台灣總統蔡英文過境紐約受到打壓與限制，何嘗不是中美貿易大戰再協商，台灣不過是其中的棋子？」陳水扁說，如果蔡英文也認為台灣入聯很重要，人到了紐約，除了感謝友邦駐聯合國常任代表，是否也可以代表台灣人民寫信給聯合國秘書長，提出台灣人聯的申請，而回到國內也應舉辦台灣入聯公投。