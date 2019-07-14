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緊急救援！　男子市區行道樹上吊　2警輪流CPR救回

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▲文林派出所警員林冠妍傅欽宏成功救回上吊尋短男子一命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文林派出所警員林冠妍、傅欽宏成功救回上吊尋短男子一命。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

波麗士大人不只打擊犯罪、緊急時刻還在鬼門關前跟閻王搶人！士林警分局文林派出所警員林冠妍、傅欽宏在7月3日接獲民眾報案、轄區有男子當街上吊！兩名警員趕赴現場，發現周姓男子已用童軍繩將自己吊在路旁行道樹上，已口吐白沫無生命跡象，警方除緊急聯絡119救護人員到場外、並立刻將周男解下進行CPR急救、成功救回一條性命。

當時兩名警員抵達福林路199號泰北高中正對面，發現周姓男子已經上吊在路旁行道樹上，兩名警員立刻動手剪斷繩索，將周男移至人行道並撥打119通知救護人員前來協助。

經檢視後發現，周男口吐白沫、失去生命跡象，2警員立即輪流實施CPR直至救護人員前來接手，經救護人員施予電擊搶救後，周男總算恢復呼吸、心跳，送往新光醫院急救，警方也立刻通知家屬趕往醫院探視。家屬向警方表示，周男長年患有重度躁鬱及憂鬱疾病，幸好員警緊急伸出援手，救回寶貴性命。

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關鍵字：尋短,上吊,CPR,暖警

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