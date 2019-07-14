四川發現「疫苗衍生」小兒麻痺病毒　周邊已展開查漏補種

▲天花根除後，世界衛生組織1988年起開始推動全球小兒麻痺症根除計畫。（示意圖／視覺中國，下同。）

大陸中心／綜合報導

四川近日出現一例疫苗衍生小兒麻痺（脊髓灰質炎）病毒事件，四川省衛生健康委員會表示，發現衍生病毒的樣本是從涼山州雷波縣送來的，各機關已採取措施，包含主動搜索病例、進行接種率評估及抗體水平檢測，還有加強接種工作等。據了解，疫苗衍生病毒所引起的小兒麻痹症曾在前蘇聯的烏克蘭地區發生，且近年仍有相關病例產生，至今仍是困擾烏克蘭以及鄰近國家的重大傳染病問題。

四川省衛健委表示，在全省開展相關常規監測時，從涼山州雷波縣一名兒童的糞便標本中檢測到Ⅱ型疫苗衍生病毒，目前該兒童尚無小兒麻痹症狀，跑步及走路姿勢正常。對此，當地已經展開各項措施，包含進行流行病學調查處置；開展該類病例主動搜索，涼山州及周邊開展該類病例主動監測；開展接種率評估和抗體水平檢測，涼山州及周邊開展抽樣調查；加強疫苗接種工作，涼山州全面開展適齡兒童疫苗補充免疫，周邊開展查漏補種。

四川省衛健委指出，減毒活疫苗包含減毒（毒力減弱的）疫苗病毒，在極少數個別情況下，疫苗病毒可能發生基因變化，「約1%的脊灰病毒感染者會出現急性單側性（或雙側的）弛緩性麻痺，俗稱為小兒麻痺症。」

據了解，疫苗衍生病毒所引起小兒麻痺症曾在前蘇聯的烏克蘭地區發生，且近年仍有相關病例產生，至今仍是困擾烏克蘭以及鄰近國家的重大傳染病問題。台灣2001年也曾發生疫苗衍生小兒麻痹病毒事件，但2010年3月起不再使用OPV疫苗，全面改用內含不活化小兒麻痺疫苗的五合一疫苗（DTaP-IPV-Hib）及Tdap-IPV疫苗後，施打活性減毒疫苗而產生的疫苗衍生株不再出現。

小兒麻痺症疫苗一共需要接種4劑，大陸從2016年5月開始啟動IPV替代OPV的進程，最初是第1劑IPV，後續3劑還是用OPV。新疆在2011年發生過境外傳染野生小兒麻痺病毒導致多起病例的重大疫情，當地目前採用的也為1劑IPV+3劑bOPV方案，為了避免新疆發生類似四川涼山州的事件，中國疾控中心於7月5日發函，允許當地改用2劑IPV+多劑bOPV方案。

小兒麻痺症由小兒麻痺病毒所引起，主要經由糞口途徑傳染，感染者在暴露病毒36小時後可在咽喉分泌物中檢測到病毒，72小時後即可透過糞便排放病毒，時間長達3至6週，傳染力極強，且超過95%以上的感染者症狀不明顯或無症狀，僅小於1%會出現麻痺症狀，但可透過疫苗有效預防。