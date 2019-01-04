消滅「脊灰」減少中國小兒麻痺症　病毒學家顧方舟病逝享耆壽92歲

▲「中國脊髓灰質炎疫苗之父」顧方舟。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

被譽為「中國脊髓灰質炎疫苗之父」，消滅中國境內小兒麻痺症的病毒學家顧方舟，因病醫治無效，於2019年1月2日在北京逝世，享耆壽92歲。他1960年成功研製出首批「脊髓灰質炎」（簡稱脊灰）活疫苗後，還開發出「糖丸減毒活疫苗」，冷藏後利用保溫瓶運送到各省分，使數十萬名兒童免於致殘，減少小兒麻痺症的發病率；世界衛生組織（WHO）2000年10月證實，中國本土「脊灰」野病毒的傳播已被阻斷，成為「無脊灰」國家。

根據《觀察者網》報導，顧方舟1926年出生，1950年畢業於北京大學醫學院醫學系，1955年於蘇聯醫學科學院病毒學研究所畢業。曾任中國醫學科學院醫學生物學研究所副所長，中國醫學科學院北京協和醫學院副院校長、院校長。

20世紀50年代「脊灰」流行中國，感染後有可能會引起輕重不等的癱瘓，也就是俗稱的小兒麻痺症。曾有家長背著癱瘓的孩子求助顧方舟，「顧大夫，你把我的孩子治好吧，他以後還得走路，參加國家建設呢。」但當時的技術還無法完全根治，僅能整形、矯正，恢復部分功能。

▼針對脊髓灰質炎開發的「糖丸減毒活疫苗」。（圖／CFP）

顧方舟認為，「當醫生固然能救很多人，可從事公共衛生事業，卻可以讓千百萬人受益」。他畢生傾力研究「脊灰」這項兒童急性病毒傳染病，成為中國培養「口服活疫苗」開拓者之一，為消滅「脊灰」的偉大工程作出重要貢獻。1958年他首次分離出「脊灰」病毒，為免疫工作的製定提供了科學依據。

為了研製疫苗，顧方舟於1958年遠赴雲南昆明，籌建「中國醫學科學院醫學生物學研究所」。並在1960年成功研製出首批「脊灰」活疫苗，1962年又開發出「糖丸減毒活疫苗」。使中國「脊灰」年平均發病率大幅度下降，幫助數十萬兒童脫離致殘危機。世界衛生組織2000年10月證實，中國本土「脊灰」野病毒的傳播已被阻斷，成為無「脊灰」國家。

顧方舟曾說，「我學醫是母親的心願。母親常說，當醫生是人家求你來治病，你不要去求人家。」因此在戰亂年代，踏上從醫之路，並轉投身公共衛生事業，為更多人創造健康生活的機會。