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民調最終日！郭台銘攻藍票倉、朱立倫固樁　韓國瑜選擇這樣做

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▲▼韓國瑜、朱立倫、郭台銘。（圖／記者洪正達攝、朱辦提供、郭台銘競選辦公室提供）

▲韓國瑜、朱立倫、郭台銘。（組合圖／記者洪正達攝、朱辦提供、郭台銘競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選過程中，傳出鴻海創辦人郭台銘將脫黨參選，「重啟核四」公投領銜人黃士修又說若高雄市長韓國瑜出線國民黨可能面臨「五殺」，各種風聲不斷。初選民調最後一天，各陣營進行最後衝刺，郭台銘上午在台北文山區掃街，搶攻藍營票倉；韓國瑜沒行程，而前新北市長朱立倫固樁新北、桃園。

郭台銘搶攻藍營票倉

郭台銘14日上午在景美拜票。對於國民黨主席吳敦義前一日在臉書喊話國民黨要團結，初選制度是公平、公開的，郭台銘在掃街前受訪時則表示，他13日搭高鐵有遇到吳敦義，兩人搭同班車回台北，當時吳敦義並沒有跟他喊話，因此，他認為吳敦義這番話，是針對所有初選參選人，並非針對他。

至於外界關注脫黨參選的問題，郭台銘也回應，他努力走到最後一刻，初選民調最後一天還在拜票，脫黨是假設性問題，15日就會有一個正式結果，他目前尚未想到脫黨的問題；此外，國民黨15日上午將在黨部宣布初選結果，但他上午已安排行程，不會出席，會另派代理人出席。

朱立倫回防桃園、新北

初選民調最後一天，朱立倫選擇回防桃園、新北，他上午參拜桃園景福宮、慈護宮、三聖宮；下午北上前往新莊慈祐宮、林口竹林山觀音寺，一口氣連拜五間宮廟。

對於吳敦義喊話團結，朱立倫14日受訪表示，「明天之後，國民黨一定團結一致」，2020最大的變數就是國民黨是否團結，只要團結任何難題都能解決，若不團結「就可以打包了」；另外，他15日將召開記者會，跟大家報告初選心得，黨中央記者會則由代理人出席。

韓國瑜無行程

在韓陣營部分，韓國瑜13日跟上「踢瓶蓋」挑戰，不管用額頭或腳，都很俐落將瓶蓋踢開。而在國民黨總統初選民調最後一天，韓國瑜暫無行程，15日將親自出席黨中央民調記者會。

國民黨總統初選參選人，除了郭台銘、朱立倫、韓國瑜之外，還有周錫瑋、張亞中。初選民調8日至14日晚間6時30分至10時進行，共計將搜集1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選。國民黨組發會主委李哲華也表示，每日的民調資料彌封後放進保險櫃，15日上午跑數據公布時，將在國民黨臉書粉專全程直播。

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關鍵字：國民黨,郭台銘,韓國瑜,朱立倫,2020大選,民調

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