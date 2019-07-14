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台26線「護蟹任務」微電影獲國際3大獎　20分鐘影片曝背後生態秘辛

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▲▼公路總局在台26線進行護蟹交通管制。（圖／公路總局提供）

▲公路總局在墾丁地區陸蟹繁殖高峰期，於台26線進行護蟹交通管制。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

公路總局第三區養護工程處去年委外拍攝台26線墾丁地區「護蟹任務」微電影，於美國國際短片競賽（Best Short Competition）2019年6月份的影展場次分別獲得「紀錄短片類」最佳紀錄短片、「自然生態野生動物類」最佳短片、「剪輯類」剪輯優選獎等3項殊榮。

每年農曆6月至9月的月圓3天（15、16、17日傍晚時間）為墾丁地區陸蟹繁殖高峰期，每隻母蟹一次約可釋放10萬至40萬個幼體，為提高陸蟹穿過道路至海邊釋幼的安全性，公路總局三工處從102年起持續與墾丁國家公園管理處跨機關合作辦理「交通管制措施」及「人力護蟹」，並於近年委託屏東縣環境保護聯盟劉烘昌博士、古清芳先生等陸蟹專家進行墾丁地區「陸蟹路殺及遷徙行為研究」。

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▲▼公路總局在台26線進行護蟹交通管制。（圖／公路總局提供）

▲每隻母蟹一次約可釋放10萬至40萬個幼體。（圖／公路總局提供）

另外，三工處也聽取清華大學曾晴賢教授建議，於過路箱涵內牆面增設約5cm溝槽及搭配麻繩、角材等設施，以提供陸蟹更安全便利到海邊釋幼的路徑，以工程導向生態面向，將遭切割的陸蟹棲地串連起來，給予棲息地自然生態環境最好的保護。

去年三工處委託視群傳播有限公司導演許鴻龍拍攝「護蟹任務」微電影，希望透過影片讓用路人了解工程單位如何用心細緻地以微小的生態工程手法將遭切割的棲地串連起來，在這其中所做的努力與困難及解決過程等等，盼能獲得觀賞者共鳴，對於墾丁地區護蟹活動能共同支持與響應，一起創造友善及永續道路環境。

即日起並可透過手機掃描QR Code免費觀賞5分鐘網路版及20分鐘完整版影片或至三工處官網（網址：https://thbu3.thb.gov.tw/）點選「護蟹任務」微電影連結觀賞。

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