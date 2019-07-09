台南市本土登革熱病例累計6例　進行化學防治與消毒

台南市衛生局完成崇德里戶內化學防治作業約180戶，並籲請民眾勿過度包覆，影響化學防治效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市登革熱病例疫情截至目前，計有確診登革熱本土病例數 6例，境外移入病例數21例，針對新增第6例個案主要活動範圍中西區開山里及住家東區崇德里，7月9日上午先完成崇德里戶內化學防治作業約180戶，環保局也會同步針對周邊戶外做環境消毒。

衛生局指出，住戶在化學防治噴藥前，請先關閉門窗，並收拾食物及餐具，如有養魚，水族箱要暫時關閉打氣機並密蓋。寵物請務必帶離開，其餘物品可用報紙或塑膠袋大略掩蓋，不要過度包覆，以避免成蚊躲避在內，降低噴藥效果。若住戶拒絕噴藥，會讓病媒蚊往自家沒噴藥的區域竄逃，增加被叮咬危險性，衛生單位也將依傳染病防治法第38條及76條規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

登革熱防治中心8日邀請府內外專家學者組成顧問團，針對目前的防治工作提出建言。顧問們表示，防治策略為徹底清除孳生源、尋找隱性孳生源加以清除，是未來遏止疫情的防疫重點；且防治登革熱的不二法門就是孳清丶孳清再孳清，惟有清除積水容器才能杜絶病媒蚊的孳生。為徹底揪出隱性孳生源，請特別留意病媒蚊隱藏處如：市場、活動中心、民宅、護理之家、學校、花店、未完工工地及寺廟等，民眾每週進行環境巡查，主動清除積水容器及積水點，以免養蚊為患。