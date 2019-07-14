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史上最狂泳池趴即將開跑！法國空運大生蠔、國際DJ從早嗨到晚

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今年夏天，柯夢波丹(COSMOPOLITAN) 一年一度的《COSMO Bikini Party》即將席捲而來。2019活動不僅更嗨更吸睛，連地點和美食全都加倍升級：「士林萬麗高空無邊際泳池」、「白酒配生蠔」、「香料醃雞翅」和「香料豬排」全都奢華又美味，讓妳從早嗨到晚，伴隨著國際頂尖DJ的音樂主題，邊搖擺邊大啖精心為妳準備的頂級料理，說真的，這一次的活動妳怎麼可以錯過！？

頂樓空中花園 & 無邊際泳池~開趴啦！

今年《COSMO Bikini Party》將在台北士林萬麗酒店頂樓舉辦，設計了「美式空中花園」場地，最適合舉辦各種派對，另一側則設置了「戶外無邊際泳池」，全長25公尺、水深100至150公分，欣賞美景的同時，還能享受整個party的熱鬧感。

▲泳池趴。（圖／士林萬麗）

除了享受泳池派對外，白天場將由五星級主廚推出「Gossip Girl白酒搭配生蠔套餐」，夜晚推出性感火辣的「BBQ搭配啤酒特餐」，從早嗨到晚的同時，美食也一定要不間斷的開吃！

▲泳池趴。（圖／士林萬麗）

主廚套餐日光票「Gossip Girl白酒x生蠔套餐」

日光票將可品嚐到最適合在艷陽下、泳池邊開吃的極品組合。共有：比手還大「Pass Around法國捷耶（芬克雷）生蠔No.1」、「Canapé白色戀人蛋糕」和「法國鵝肝慕斯臻果塔」可以一次獨享，全部都吃到。

▲泳池趴。（圖／士林萬麗）

Pass Around法國捷耶（芬克雷）生蠔No.1

嚴選法國空運新鮮來台，屬於1號等級，size大約手掌心大小，也因其養殖的產地傅有豐富的藻類及浮游生物，使得其外殼有別於其他品種，帶有淺綠色澤，蠔肉帶有淡淡海水混和臻果香氣，口感甘甜細嫩，十分適合生食。無須多餘調味，只要擠上幾滴現擠檸檬汁，搭配上白酒，盡情享受海水鮮鹹的暢快滋味。

▲泳池趴。（圖／士林萬麗）

Canapé白色戀人蛋糕

使用奶油乳酪依序加入糖、優格以及鮮奶油拌勻至滑順狀態，口感及香氣接介於輕重乳酪之間，底部主廚特別使用杏仁餅乾替代，為乳酪蛋糕添加杏仁特有的香、酥、脆口感，整體口感綿密紮實，入口後不但有乳酪的濃郁香氣，更因加入優格使得整體味覺上輕盈許多，展現爽滑酸甜交融的迷人風味。

▲泳池趴。（圖／士林萬麗）

法國鵝肝慕斯臻果塔

使用法國鵝肝加入鮮奶油拌勻至絲滑綿密慕斯狀，單純加入少許鹽提味，放入甜菜根餅乾底座中，上頭撒上臻果碎與開心果碎增加口感，可嚐到帶有奶油香氣的鵝肝慕斯，味道綿滑香濃，用最高雅地方式品嚐入口即化的法式小點。

主廚套餐星光票「Sexy BBQ & Beer」

 一路從早玩到夕陽西下，絕對要開吃讓人食指大動的肉慾品項，套餐共包含：「美式香料豬肋排」、「香料醃雞翅醃雞翅」、「櫛瓜、甜椒、洋蔥、菇類」，不僅噴香還能補充玩樂體力，大口吃肉的同時，再配上啤酒好好喝個暢快，這個夏天，就是要盡情玩樂。

▲泳池趴。（圖／士林萬麗）

美式香料豬肋排

最適合燒烤料理的帶骨豬肋排，以美式香料、匈牙利紅椒粉及少許鹽、胡椒醃漬半天入味，放入170度烤爐烤製20分鐘後，再塗上特殊BBQ烤醬烤製入味，外層晶亮的醬汁包覆上鮮嫩多汁的肋排，絕對讓妳吮指難忘！

▲泳池趴。（圖／士林萬麗）

香料醃雞翅

使用富含膠質的兩節翅，抹上匈牙利紅椒粉、美式香料以及少許鹽及胡椒醃製四小時入味，接著大火烤製7分鐘後，翻面再烤5分鐘成最佳狀態，呈現最經典正宗的紐奧良風味，甜辣適中，香嫩多汁。

櫛瓜、甜椒、洋蔥、菇類

特選四款蔬菜搭配燒烤料理，單純使用鹽、義式香料、胡椒以及橄欖油，以200度以上的高溫迅速將蔬菜外表烤至金黃色澤，內部仍保留清香即爽脆口感，絕對是搭配燒烤肉類主角的最佳選擇！

一起來柯夢波丹的夏日比基尼派對玩吧！按此參加

【2019 COSMO Bikini Party柯夢波丹泳池派對】

日期：8/3 (六) 13:00~21:00

地點：台北士林萬麗酒店

手刀報名：https://pse.is/JR7TF

文／柯夢波丹　圖／士林萬麗

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

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關鍵字：柯夢波丹,美食,泳池,飯店,渡假

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