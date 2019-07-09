國一女被他「襲胸摸下體」　赤腳狂奔5min找媽媽…6年後淪酒店坐檯

▲小莉國一時遭到媽媽男友性騷擾，幾年後被社工發現在酒店當坐檯。（示意圖／Pixabay）

社會中心／綜合報導

台南少女小莉（化名）國中時曾遭媽媽男友闖入房間揉胸摸下體，受辱氣憤的她赤腳逃出家門狂跑5分鐘，找到在朋友家的媽媽後崩潰大哭，想提告卻被媽媽哭求不要而作罷。幾年過去，未滿18歲的小莉在酒店坐檯被查獲，才向社工透露媽媽男友的惡行，還因此變得「很討厭男人」。台南高分院依加重強制猥褻罪判蕭男4年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，小莉從國小3年級便和媽媽一起住在交往中的蕭男，位於台南市租屋處的家中。2013年7月一天晚上11點多，小莉的媽媽去到朋友家，留下她和蕭男單獨在家；升上國中的小莉當時人在2樓房間睡覺，被闖入的蕭男強行拉往對方的房間，但她說要上廁所，到廁所後就被強脫下牛仔長褲，胸部和下體都被強行撫摸。

▲台南高分院駁回蕭男上訴，但該判決仍可接受上訴。（圖／記者林悅攝）

小莉一路掙扎到樓梯口，之後掙脫下樓，穿好褲子後就到媽媽在的朋友家中告知此事，卻被媽媽哭著哀求不要告發男友而作罷，甚至因為健保卡在媽媽手上，還被阻止不能去驗傷，不過之後她再也沒有回到蕭男住處。數年過去，未滿18歲的小莉在聲色場所坐檯陪酒被查獲，才全盤托出蕭男的可惡往事，還說從那之後就變得「很討厭男人」。

蕭男辯稱，當時只是看到小莉在樓梯口重心不穩，才上前攙扶對方，可能因此被誤會，但沒有性騷擾對方；作證的媽媽友人也說，小莉當晚來到家中時衣著完整，雖然嚎啕大哭，但沒聽到她提起受傷，也沒見到她身上有傷。法官指出，以常情判斷，正值注重形象的國中少女，不會赤著腳跑上5分鐘的路程找媽媽哭訴，加上蕭男證詞反覆不足以採信，因此判處蕭男加重強制猥褻罪4年徒刑，全案可上訴。