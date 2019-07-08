台南市登革熱防疫顧問團成軍　集中智慧與經驗建議防治策略

▲台南市登革熱防疫顧問團成軍，建議市府防治策略。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市從6月29日確認首例登革熱本土病例，至目前為止共累計6例本土病例，市府團隊已展開相關防治工作，各單位及市民朋友也積極配合各項防疫政策，並邀集專家學者成立防疫顧問團，希望顧問群能針對目前的防治工作提出建言，精進防治作為，期能及早阻斷病媒擴散，確保市民健康安全。



這次市府邀請之專家學者共有11位，蘇益仁教授、陳錦生教授、杜武俊教授、莊銀清院長（南區防疫指揮官）、黃基森教授、金傳春教授、柯乃熒教授、莊坤達助理教授、前副市長顏純左、林聖哲副院長（前台南市衛生局長）、張皇珍副院長（前台南市環保局長）、及台南市社會局黃志中局長（前高雄市衛生局長）共同加入，為台南市貢獻登革熱防治的經驗及專長，並提供更先進的「科學防疫」作戰策略，讓登革熱疫情的防治，能夠迅速控制與平息。

台南市登革熱防疫顧問團11名專家學者於7月8日就整體疫情及防治作為提出策略建議。蘇益仁教授表示，目前防治策略為徹底清除孳生源、尋找隱性孳生源加以清除，是未來防疫工作之重點；顏純左前副市長也強調從陸、海、空三面找到隱形孳生源，陸是平面居家環境、海是指地下室、空是以空拍找尋樹洞或帆布等積水處並立即清除。

張皇珍副院長則提出熱點進行預防性化學防治，黃基森副教授強調由下而上的社區動員，全民動起來；莊銀清指揮官，建議強化醫師對於發燒病患的診斷與治療的敏感度，儘速通報，林聖哲副院長表示善用新媒體，如LINE群組進行衛教宣導，達到防疫孳清的目的；金傳春教授也提醒家中有長輩的市民，注意長者的健康狀況，一有發燒等症狀，要立即就醫治療。

杜武俊教授表示，利用科學防疫，工作就能事半功倍；而登革熱防治光靠政府無法克竟全功，一定要全體市民動員，如何讓市民有正確防疫意識，就是政府與人民只有由下而上全體總動員，才能有效防治登革熱。

蘇益仁教授最後代表顧問團，向市府表達感謝，顧問團成員將竭盡所能將提供各領域專業知識，讓市府做為登革熱防疫工作的助力，藉由產官學民的力量，齊心防治登革熱。

台南市衛生局及顧問團隊再次呼籲市民朋友們，登革熱防治要全體市民動起來，大家一起做好積水容器「巡、倒、清、刷」孳生源的清除，並做好防蚊措施，有疑似症狀時立即就醫，大家一起努力遏止登革熱疫情擴散。