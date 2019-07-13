　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巡護九號首度泊靠吉里巴斯　蘇嘉全帶領唱兩國國歌、升國旗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲海巡署艦隊分署巡護九號船13日在吉里巴斯，由立法院長蘇嘉全帶領唱兩國國歌、升國旗。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署艦隊分署巡護九號船13日在吉里巴斯，由立法院長蘇嘉全帶領唱兩國國歌、升國旗。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

海巡署艦隊分署巡護九號船13日在吉里巴斯，在當地議長、大法官與交通、就業、教育等多位部長蒞臨巡護九號船參加聯合升旗典禮，在立法院長蘇嘉全帶領下，於船上播放兩國國歌，全員共同唱國歌、升國旗，場面令人動容。

▲海巡署艦隊分署巡護九號船13日在吉里巴斯，由立法院長蘇嘉全帶領唱兩國國歌、升國旗。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼巡護九號吉里巴斯開放登船參觀。

▲海巡署艦隊分署巡護九號船13日在吉里巴斯，由立法院長蘇嘉全帶領唱兩國國歌、升國旗。 （圖／記者陳崑福翻攝）

艦隊分署巡護九號6月18日啟航執行第二航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，除既定公海巡護任務，更結合海巡外交政策，規劃與吉里巴斯、諾魯等友邦共勤巡護公海漁業資源管理情形，促進與太平洋友邦合作。

巡護九號船於7月8日首度駛進吉里巴斯貝壽港，吉國外交部次長於船邊舉行歡迎儀式，並以傳統舞蹈歡迎巡護九號船到來。為擴大慶祝活動，巡護九號船特別於7月10、11日，配合吉國國慶慶典，開放當地民眾參觀，吸引約400人登船。

7月12日是吉里巴斯獨立建國40週年國慶，總統特使立法院長蘇嘉全也親赴吉里巴斯表達恭賀。並和當地議長、大法官與交通、就業、教育等多位部長在巡護九號上共唱兩國國歌、升國旗。

海巡署表示，海巡外交是政府的重要外交政策，目前已與友邦馬紹爾、帛琉與諾魯三國簽署海巡合作協定，推動共巡、人員訓練、情資通報等多項交流與合作。海巡署會配合國家政策，持續深化與友邦的海巡勤務交流與合作，為鞏固邦交共盡一份心力。

ET快訊
韓國瑜若贏初選　他憂國民黨面臨「五殺」無人能解
刺殺女友媽！2人到警局才知死訊「女兒崩潰痛哭」
3米長「鬼蝠魟」主動靠過來　潛水客愣2秒驚覺：牠在求救！

關鍵字：海巡署,艦隊分署,巡護九號,吉里巴斯,國旗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王金平說若能當國家領導人　將翻轉台灣成亞洲四小龍之首

郭台銘訪鹿港玻璃媽祖廟　民眾高喊：郭總統，選到底！

朱立倫不出席715民調公布　喊話「星期一之後要團結在一起」

韓國瑜若贏初選　黃士修憂國民黨面臨「五殺」無人能解

巡護九號首度泊靠吉里巴斯　蘇嘉全帶領唱兩國國歌、升國旗

友邦聖文森將在台設立大使館　外交部：持續深化兩國邦誼

考慮「郭王配」？王金平：等民調結果再決定下一步

藍擬刪總統兼黨主席條款　吳敦義：每個月借錢「有什麼好享受？」

辣台妹分身！蔡英文會晤聯合國代表　陳菊也見了這些人

為何推敬老卡？柯文哲用「動物園看猴子」妙喻

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人去兒童游泳池！

王金平說若能當國家領導人　將翻轉台灣成亞洲四小龍之首

郭台銘訪鹿港玻璃媽祖廟　民眾高喊：郭總統，選到底！

朱立倫不出席715民調公布　喊話「星期一之後要團結在一起」

韓國瑜若贏初選　黃士修憂國民黨面臨「五殺」無人能解

巡護九號首度泊靠吉里巴斯　蘇嘉全帶領唱兩國國歌、升國旗

友邦聖文森將在台設立大使館　外交部：持續深化兩國邦誼

考慮「郭王配」？王金平：等民調結果再決定下一步

藍擬刪總統兼黨主席條款　吳敦義：每個月借錢「有什麼好享受？」

辣台妹分身！蔡英文會晤聯合國代表　陳菊也見了這些人

為何推敬老卡？柯文哲用「動物園看猴子」妙喻

行車糾紛砍斷他的手　兇嫌開瓦斯對峙…警「捆山豬」式扛出來

婚禮主持一半接到媽病危…他強忍眼淚撐完趕陪最後一程：來生再當妳兒子

滿肚「牛奶色液體」…準新郎「腹痛想吐」3天險喪命　醫生剖肚「清洗」

溫網／費德勒終極挑戰　單一大滿貫連勝蠻牛和喬帥

男人也有油頭臭味！帽子少戴、頭皮按摩　做到這5點就能改善

蝦皮買擴大機！天真媽誤解「紙箱上2字」直送冰箱　8千網笑噴：太貼心

「能重選會跟太太結婚嗎」神回覆讓網友直呼太扯！深情留言真相曝光

壯麗英仙座流星雨7/13日起　小墾丁渡假村絢爛登場

屏東菸葉廠首批導覽志工結訓授證　10月台灣設計展導覽團上線

3個月大嬰兒被「獨自放在地鐵口」　路人輪流守護…結局曝光超鼻酸

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

政治熱門新聞

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

韓冰受不了…韓國瑜：家庭旋律變..

郭台銘向韓喊話：拜託先讓大哥做..

影／過境紐約遭嗆「打倒蔡英文」..

美對台軍售陸要制裁　美前副國務..

黃光芹追查李佳芬跟記者吃飯到底..

罷韓煎餅「復活」15分鐘賣光　..

徐巧芯指郭台銘　脫黨參選絕對不..

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰..

全文／蔡英文哥倫比亞大學發表演..

北京要制裁美對台軍售　蔡英文：..

郭台銘恐脫黨參選　王鴻薇：只會..

「馬英九洩密案」無罪　院檢隔空..

小英僑宴爆桌破千人 力壓韓、..

更多熱門

相關新聞

遊艇故障　海巡頂30度高溫修復

4位外籍遊客駕駛遊艇準備由香港往菲律賓，途經東沙島北方時發電機系統發生故障，海巡署高雄海巡隊獲報前往協助，除提供熱食外，還頂著30多度高溫摸黑在機艙內進行約4小時維修，終於在12日約16時30分完成發電機修復工作，順利前往下一個行程，讓他們相當感激。

吉里巴斯獨立40週年慶典奏我國歌

船長昏倒　直升機吊掛飛回松山機場

海巡中彰苗表揚漁友慶漁民節

海署成立醫療基金　保護基層

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

逢甲大學宿舍變身高級飯店

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

信開腿招桃花　女信徒集體躺地等師父

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓猴

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！

Ella不想生沒戴套：畢竟我喜歡快樂

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

利菁貼證據：懷疑孫協志和夏宇童很久了

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面