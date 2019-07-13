巡護九號首度泊靠吉里巴斯　蘇嘉全帶領唱兩國國歌、升國旗

▲海巡署艦隊分署巡護九號船13日在吉里巴斯，由立法院長蘇嘉全帶領唱兩國國歌、升國旗。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

海巡署艦隊分署巡護九號船13日在吉里巴斯，在當地議長、大法官與交通、就業、教育等多位部長蒞臨巡護九號船參加聯合升旗典禮，在立法院長蘇嘉全帶領下，於船上播放兩國國歌，全員共同唱國歌、升國旗，場面令人動容。

▲▼巡護九號吉里巴斯開放登船參觀。

艦隊分署巡護九號6月18日啟航執行第二航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，除既定公海巡護任務，更結合海巡外交政策，規劃與吉里巴斯、諾魯等友邦共勤巡護公海漁業資源管理情形，促進與太平洋友邦合作。

巡護九號船於7月8日首度駛進吉里巴斯貝壽港，吉國外交部次長於船邊舉行歡迎儀式，並以傳統舞蹈歡迎巡護九號船到來。為擴大慶祝活動，巡護九號船特別於7月10、11日，配合吉國國慶慶典，開放當地民眾參觀，吸引約400人登船。

7月12日是吉里巴斯獨立建國40週年國慶，總統特使立法院長蘇嘉全也親赴吉里巴斯表達恭賀。並和當地議長、大法官與交通、就業、教育等多位部長在巡護九號上共唱兩國國歌、升國旗。

海巡署表示，海巡外交是政府的重要外交政策，目前已與友邦馬紹爾、帛琉與諾魯三國簽署海巡合作協定，推動共巡、人員訓練、情資通報等多項交流與合作。海巡署會配合國家政策，持續深化與友邦的海巡勤務交流與合作，為鞏固邦交共盡一份心力。