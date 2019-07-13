不離婚！她「逼瘋小三＋控制丈夫」還有錢拿爽爽過　網：史上最強正宮

▲護士人妻發現丈夫偷吃，展開捍衛自身地位的行動，讓自己爽爽過～做夢都會笑。（示意圖／記者李佳蓉攝）

突發中心／綜合報導

「心機」除了害人還可以保護自己，爽過生活！一名護士在網路上分享，結婚了幾年發現丈夫交女友，還要求離婚，她理性拒絕，並透過親身骨肉成功掌控丈夫行動，又得到額外生活費，還能讓偷腥夫背著偷吃的罪名活著，最痛快的是，小三永遠無法扶正，網友看了狂讚，「史上最強正宮！」

原PO表示，「老公因為工作關係，平常日都住在外縣市，週末會回家帶小孩，有時平常日我醫院上晚班，他也會當天回來顧小孩，辛苦通車，就這樣過了好幾年，到了去年我老公突然說要離婚，我當然不要啊」

後來原PO利用丈夫愛小孩的這點，達成以下目的，「老公每個月給我一萬八，我負責小孩吃飯錢，其他小孩學費、補習費、零用錢都他負責，假日他帶小孩我自由，愛幹嘛就幹嘛。有時他也會安排旅行帶小孩去台東比賽，也會帶我們出國玩，因為老公很愛小孩 ，我就叫小孩去要求，老公都會照辦，我跟著吃香喝辣，老公也會每天打給我，問問孩子的狀況，跟我聊聊天。」夫妻間感情似乎又慢慢回溫。

▲丈夫打電話關心孩子，還會跟老婆聊聊天，兩人關係漸漸回溫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO認為，為什麼要離婚去成全外面的小三？她從現實面切入解釋，「就偏不簽字，而且不離婚，如果我老公比我早死，我還可以分財產。我要讓老公背著偷吃的罪名，一輩子受制於我，怕我抓姦提告，所以只能繼續乖乖給錢。」

至於夫妻之間「那檔事」，因為結婚十幾年，原PO已經無感 ，好幾年沒有行房，也不用擔心丈夫會染病給她。她說，「我的需求我會自己解決，既小心又安全。我想告訴外面的小三，妳永遠不可能扶正，因為我不會簽字的，就等著吧妳。」

原PO的心得在臉書「靠北婚姻」引起不小的迴響，網友紛紛表態，「支持妳」、「這真的很聰明」、「身上有錢，各自快活，急死小三，正宮樂哉」、「這計畫不錯耶」、「史上最強正宮」、「今年就妳這篇最療癒 ！」、「好棒！總比哭哭啼啼、願天尤人！過好自己的生活最重要！」、「替小三默哀⋯遇到魔王中的魔王！」

也有網友提出建議，「目前的方法可行，但是不要拖久，小三那邊為了地位也有可能再出招。孩子的生活費盡量多挖一點當預備金，妳先找律師討論資產分配的事以免先生脫產（如果他假裝借貸讓負債超越資產，你也會分不到）。建議也是要一邊蒐證，一邊預備上法庭提告，有把握再出招。祝福你得到自由快樂」

▼小三想要擊敗正宮踏入原PO家，只能一直等囉。（示意圖／本報資料照）