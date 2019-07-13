老牌服飾「獨身貴族」爆撤櫃欠薪　總經理坦承投資被騙

▲有三十餘年歷史的台灣女裝品牌「獨身貴族」爆出欠薪。（圖／翻攝自獨身貴族官網）

圖文／鏡週刊

台灣有38年歷史的女裝品牌「獨身貴族」（single noble）爆出積欠員工薪水，原本全台有超過50個門市據點，也陸續傳出百貨公司撤櫃。

「獨身貴族」有員工控訴從今年4月起，百餘名員工就領不到薪水，直到5月11日才收到公司內部道歉信，但6月15日即被迫離職。部分員工向雙北市及桃園市勞工局提出協調，光是台北市勞工局就證實已接獲20案勞資爭議調解。

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先前總經理馮冠皓發給內部道歉信中提到，去年7月他被母親找回，當時也引進外部投資者，盼5年內能讓公司上市櫃，不料卻是一場詐騙。對方以掏空手法吸引他們投資，實際上卻是幫對方償還債務，直到今年2月他們才發現是一場騙局。

對方把過錯都推給「獨身貴族」這方，連帶造成公司信用瑕疵，導致銀行往來的信用及額度限制。馮冠皓強調，已向金管會檢舉不法，也向台北地檢署提告詐欺，並與財政委員會立委陳情，希望盡快解決銀行端問題，讓公司正常繼續運作。

總經理馮冠皓坦言，從今年2月開始，在沒有銀行的協助下，都是用自有資金在營運公司，直到近期開始周轉有短少，他允諾會盡快把薪水發給大家，向員工喊話，「公司39年來從來沒有發生過這樣的狀況，真的很抱歉，希望我們能一起度過這個難關。」



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