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老品牌「獨身貴族」欠薪又撤百貨8專櫃　總經理內部道歉信曝光

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生活中心／綜合報導

知名服飾品牌「獨身貴族」日前傳出欠薪撤櫃消息，包含台北市、新北市、桃園市共撤掉8個設在百貨公司專櫃，員工投訴至少有百人被影響，4四月開始被欠薪及資遣費，儘管已經透過勞工局協調，但可能也要年底才能付清；而獨身貴族總經理也表示，因為投資被騙才會欠薪，公司會盡快把薪水補發完畢。

一名在獨身貴族工作好幾年的老員工A小姐投訴，公司從今年4月份就開始積欠薪水，加上她的老公剛好又失業，小孩9月開學又要交學費，家裡真的是一片愁雲慘霧，「獨身貴族欠我們的薪水欠了兩個多月，那我個人就欠了兩個半月加資遣費，總共有10幾萬沒有給我們。」

▲▼獨身貴族爆欠薪撤百貨8專櫃　內部信:遭

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▲▼獨身貴族爆欠薪撤百貨8專櫃　內部信:遭

▲獨身貴族傳出欠薪撤櫃，總經理內部道歉信曝光。（圖／東森新聞）

A小姐還曝光一封獨身貴族總經理馮冠皓的內部道歉信，內容顯示「我犯了一個錯，這個錯誤可能會影響公司的未來」、「我們2月開始，銀行沒辦法提供任何幫助的情況下，我們都是使用自有資金在營運公司，這個月周轉已經開始有短少」、「我們會盡快地想辦法把薪水發到大家手上」，希望大家能一起渡過難關。

她嘆說，自己與其他100多名櫃姐員工從4月開始就做白工，5月5日沒有拿到薪水，5月11日才接到公司的道歉信，5月20日是有拿到了6000元，但6月5日又沒有發薪水，接著就有公告說要撤櫃了，然後短短10天（6月15日）他們就被迫離職。

▲▼獨身貴族爆欠薪撤百貨8專櫃　內部信:遭

▲獨身貴族的業者解釋公司欠薪的原因。（圖／東森新聞）

獨身貴族業者透露原因，「人家來投資，然後我們有點被騙，我們有去協調委員會協調了很多場，都有達成和解共識，陸續會把積欠員工的部分，趕快給他們這樣」。業者表示，他們目前已經撤掉8個百貨公司櫃位，雙北、桃園勞工局都接獲申訴案例，他們會努力在年底前解決勞資糾紛。

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關鍵字：獨身貴族,內部信,總經理,百貨專櫃

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