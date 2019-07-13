黃金保單萬元有找　新鮮人買保險第一次就上手

圖文／鏡週刊

社會新鮮人進入職場後，少了校園及家庭的庇護，最該做的就是幫自己買份保險，當個不拖累家人、獨立自主的大人。只是預算有限是年輕人的普遍困擾，大家肯定關心如何花小錢打造大保障，現在就告訴你每年花不到1萬元的高CP值保險套餐組怎麼買。

「我真的非常慶幸，研究所畢業後就陸續幫自己買了一些保險。現在，我已被保險公司拒保，想買保險不是買不到、就是得加費；看著現有的保險內容，真的只有『慶幸』二字，慶幸自己保險買得早。」34歲的楊雅涵，是磊山保經業務經理，25歲學校畢業後便投入保險業，考量自身保障需求，進入職場不久，便固定提撥部分薪資去買保險。

小錢買保障 理賠近百萬

「我從來沒想過自己會生病，更沒料到畢業3年後會住進加護病房、手術開刀，住院10多天之後，還要在家休養長達半年。」楊雅涵說，自己從小到大都是健康寶寶，校園生活也平安順利，雖然買了保險，卻壓根不認為會派上用場。

但28歲那一年，她突發性耳聾，原因不明；醫生為求謹慎，便留她住院檢查，結果核磁共振一照，竟發現了良性腦腫瘤，雖然這不是造成耳聾的主因，但這場病的醫療費用12萬元，當時楊雅涵的保險理賠卻拿到近一百萬元。不但醫療開銷免自掏腰包，就連在家休養的薪資損失也獲得補償。

攤開楊雅涵的保險內容，包括住院醫療、防癌、特定傷病、重大疾病、終身醫療、失能、意外及實支實付，年繳保費約8萬元；「當時用到的保險主要是住院日額及實支實付，尤其我出社會後陸續買了3張實支實付險，其中2張可副本理賠；還有特定傷病險一次理賠20萬元、終身醫療險內含特定傷病也能賠，之後保費就豁免了。」

▲楊雅涵（左）將自身經驗分享給客戶，強調年輕人應趁體況佳、保費便宜時及早規劃保險。（圖／鏡週刊）

但對甫出社會的新鮮人而言，要買像楊雅涵年繳8萬元的保單，是沉重的負擔，到底要怎麼花最少的金額買到足夠的保障呢？

富邦人壽表示，根據衛福部2017年死因統計，15到24歲青少年族群死亡原因，以意外傷害最高、占46％，25至44歲青壯年族群，則以惡性腫瘤為首，若加上其他心臟、腦血管疾病及意外傷害事故，比例超過6成，凸顯年輕人在意外、醫療及疾病保障的重要。

因此專家建議，社會新鮮人脫離家庭羽翼，在預算有限下，畢業後第1年最該幫自己買的保單分別是：意外險、實支實付及失能險。「若懂得保單規劃技巧，例如以『定期險』代替『終身險』，不要錯買還本型商品，絕對能在1萬元內將該有的保障規劃到位。」捷安達國際保經公司董事長吳鴻麟強調。

交通事故多 必備意外險

吳鴻麟提及曾經遇到的案例，有個學生在速食店上打烊班，時薪相對高，但清晨騎機車回家的路上，意外被清潔車撞到，緊急送醫進行腦部手術，術後一直昏迷不醒，過了半年人總算醒過來，但仍行動不便，表達遲緩。

社會新鮮人為求方便，多以機車作為主要交通工具；特別是進入職場後活動範圍變大，加上擔心遲到的打卡壓力，都可能提高意外事故發生機率，若這方面保障沒有補足，事發當下必定會造成家人的負擔。所以意外險是新鮮人必備的第一張保單，而壓低保費的撇步，是向產險公司而非壽險公司購買。

「相較壽險公司推出的產品，產險的保障計畫不但更便宜，還有組合式套餐可選，也就是針對特定項目，例如骨折、燒燙傷、意外住院等進行增額理賠。」吳鴻麟解釋，意外險都是一年一約，一般壽險公司都續保到70歲，相較下，產險公司的續保年齡會再高一些，還比較有利上了年紀後的保障。而像這樣的意外險套餐組合，一年只要不到2,000元。

補貼住院費 實支險為佳

新鮮人第2張必備保單是實支實付醫療險，此保單在住院時可發揮最大功效。投保時要特別留意的是，請款收據需要正本、還是副本即可。楊雅涵以親身經歷表示，實支實付醫療險的最大好處是，在目前醫院健保病房僧多粥少下，若住雙人房或單人房出現病房差額，以及其他醫療自費項目部分，這張保單都可以在保額內理賠。

而隨著薪資提高，還可考慮入手第2張實支實付險，這樣一來，除了病房差額及醫療自費項目外，還可彌補醫療收據無法涵蓋的項目，像住院期間請來的看護工、輔具、營養品或療養期間的薪資補貼。但要注意，千萬別買2張都必須正本理賠的實支險，必須規劃其中1張為副本理賠。

免拖垮家庭 選購失能險

新鮮人第3張必買保單是失能險。「年輕人保險重點在保大不保小，因此會拖垮家庭經濟的風險絕對要優先補足；像因疾病或意外所產生的身體功能障礙，若達1至6級殘等級，未來不論生活或工作都會有很大限制，要是沒有足夠存款因應，對家庭經濟打擊肯定很大。」吳鴻麟強調。

而失能險的選購關鍵，要看看是否有「最低保證給付」。吳鴻麟指出，失能險理賠的重點，在「按月給付」的失能生活扶助保險金，有些保險公司會承諾至少給付200個月，意思是，若被保險人在第100個月離世，保險公司就會將剩下100個月未領取的部分，一次給付給家屬。

當然，新鮮人礙於收入有限，往往無法建構最周全的保障，因此，富邦人壽建議，剛踏入社會時，保險規劃不必堅持一步到位，例如實支實付險的病房限額先以每日1,000元做規劃，等到未來經濟有餘裕時，再提高為每日3,000元或更高。

楊雅涵也提醒社會新鮮人，正確的保險態度是先求有再求好，亦即檢視自己的保障缺口後，再以「堆積木」方式，透過主約、附約搭配，選擇適合的保障組合，未來隨著預算及需求提升，再逐步墊高保障。

此外，針對個人的狀況，調整保單內容也很重要，例如有家族病史的人，就必須特別強化醫療、特定傷病及重大疾病險；若是長期在外奔波、騎機車跑業務，也可在適當時機提高意外險保障；或是獨生子女，有奉養父母的責任，就可透過增加定期壽險保額來加強身故保障。



更多鏡週刊報導

【理財最前線】除權息旺季賺一波 6檔最強填息股出列

【理財最前線】中美貿易戰不停 王牌操盤手公開台股穩賺法

【理財最前線】中美貿易戰轉單商機 東南亞獲利成投資亮點