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親子

談自主隔離　綠玫瑰：謝謝每個願意把病孩留在家的你

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（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

大前天，瞌睡蟲附身的DAHLIA，竟然一大清早6點就起床，她催促我趕緊帶她上學，但卻一陣狂咳，咳到吐，我搞不清楚怎麼回事，先針對症狀讓她喝了藥水，叮嚀她戴好口罩，「身體如果不舒服，趕快跟老師說，媽媽就來接妳！」便往幼稚園前進。

上午11點30分，老師便傳訊息來，說女兒不舒服，量了體溫38.1度，我們約好讓孩子吃完中餐，12點30分過去接，大概過15分鐘，老師又傳訊說DAHLIA吃不下，還吐了一點白痰，已經燒到38.4度，我趕緊衝去學校帶人回家。

DAHLIA的症狀很奇怪，燒起來之前，會突然狂咳，咳到吐白痰，接著體溫就直線往上飆破40度，還會全身無力，靠藥水壓下以後，就跟平常沒什麼兩樣，但藥效一過，馬上又燒起來，去醫院以後，流感快篩是陰性，醫師也說不是腸病毒，原本要住院的，但兒科病房滿床，只好帶回家給藥觀察。

雖然沒有確定真正病因，不過咳嗽、發燒都有傳染力，我下定決心把這病在家終結掉，就繼續幫孩子請假，做自主隔離！

我從小體弱多病，一直期許自己能把孩子的身體顧好，無奈體質還是有遺傳基因，DAHLIA雖然比我強壯許多，但還是常常趕流行，我常說自己是一個「不願意帶給他人麻煩」的媽媽，原因很簡單「已所不欲，勿施於人！」如果你不想在公眾場合被別人傳染，那就不該帶病孩在外面趴趴走！

或許有人會說，這不是基本常識嗎？但真的有太多家長毫無公德心，剛就看到一位媽媽在臉書母嬰社團說，自己實在悶不住，想帶腸病毒的寶寶出去公園透透風，「不然寶寶在家好無聊，也好可憐喔！」結果當然是被大家鞭慘了，要他們別出門害人！

在此，我要感謝每一個願意讓病孩留在家，真正做到自主隔離的你，因為你，不讓病毒肆虐，不造成群聚感染，因為你，孩子得到充分休息，同時保護到別人家的小孩，你知道你很累，還有被老闆盯的風險，所以苦自己就好，不拖其他家庭下水，這是名符其實「平凡中的偉大」！

各位媽媽戰士們，為了降低孩子們罹病的風險，請支持：1、生病自主隔離，2、出門不脫口罩，3、勤洗手打疫苗，謝謝你，保護我的孩子，謝謝你，讓父母不只是父母，我們一起努力！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教,疾病,腸病毒,流感,自主隔離

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