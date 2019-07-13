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高中職免試入學報到率近9成較去年↑　12萬新生完成報到

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▲▼106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲108學年度高級中等學校分區免試入學管道業12日完成錄取報到作業，完成錄取報到新生人數有12萬5,492名。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度高級中等學校分區免試入學管道業12日完成錄取報到作業，教育部表示，各區學校受理報到情形良好，總計各就學區總錄取人數共14萬4,063名，完成錄取報到新生人數有12萬5,492名；全國報到率為87.11%，高於107學年度的84.94%。

教育部說明，報到率達8成以上計有基北區等15區。至於特色招生考試分發入學管道報到情形，全國辦理招生11所學校，總計錄取人數853人，報到人數為816人，報到率達95.66%。另將於7月15日受理已報到學生聲明放棄錄取資格。

請繼續往下閱讀...

今年是十二年國民基本教育實施第6年，教育部指出，國中端對於入學制度及適性入學的宣導與輔導格外重要，各直轄市、縣(市)政府應確實督導轄屬各國中，於放榜後加強國中三年級應屆畢業生，尤其未能如願錄取的學生之輔導，除提供情緒安撫與心理支持外，並協助學生掌握後續免試入學續招機會，以協助每位學子均能適性進入高級中等學校就讀。

▲▼爭取大學甄選入學加分，在考完大學學測後，2015年2月仍有1萬2千名高三生繼續上多益測驗考場。 。（圖／資料照）

▲教育部提醒，考生可同時報名數所學校辦理之續招，如招生學校之報名人數未超過學校核定續招名額者，全額錄取。（圖／資料照）

另外，倘學生未獲錄取或因特殊因素(學生因父母、其他法定代理人工作地異動，須搬家遷徙，或特殊境遇家庭)必須離開原錄取報到學校所在就學區，經提出證明文件並取得原報到學校書面同意後，可再報名參加由各該主管機關核准辦理特色招生專業群科甄選入學、免試入學續招學校之招生；特色招生專業群科甄選入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，已自108年6月28日起公告於「108學年度特色招生專業群科甄選入學網」。

免試入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，將於108年7月29日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。請尚未錄取之學生，依照學校續招簡章規定，持畢業證書等相關資料於各校規定之報名期間內完成報名手續，並確實把握錄取學校之機會。

此外，教育部也提醒，考生可同時報名數所學校辦理之續招，如招生學校之報名人數未超過學校核定續招名額者，全額錄取；若學生報名人數超過學校核定續招招生名額者，依比序積分擇優錄取，但僅能擇1校報到。請免試入學放榜後未錄取之學生及家長安心。

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關鍵字：高中職,免試入學,報到,新生

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