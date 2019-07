前院放鯨魚肉引北極熊　男遭控非法獵殺…最高可罰310萬

▲北極熊。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國阿拉斯加州北部靠近極圈的城市,不時會看見南下覓食的北極熊,然而該州一名男子,因為涉嫌以「非法」的方式射殺一頭北極熊,並任其屍體腐爛而遭起訴,若是罪名成立,他將面臨最重1年的徒刑與10萬美元(約台幣310萬元)的罰款。

現年35歲的戈登(Christopher Gordon)家住靠近北冰洋的卡克托維克城(Kaktovik),被控在2018年12月非法射殺了一頭北極熊。警方調查指出,戈登在自家前院存放著幾塊鯨魚肉,結果吸引北極熊前來覓食,結果戈登開槍打死了這頭北極熊,並將屍體扔在後院任其腐爛,直到今年5月才將屍體拖到垃圾場燒毀。

根《據海洋哺乳動物保護法》(Marine Mammal Protection Act)除非保育類的野生動物「危及個人生命安全」,否則所有的獵殺都屬於違法行為,若是戈登的罪名成立,將面臨最高一年的有期徒刑與10萬美元(約台幣310萬元)的罰款。

全球氣溫不斷飆升,靠近北極圈的城市也不斷傳出北極熊闖入人類居住地覓食的新聞,近日俄羅斯街頭才又出現一隻餓到發慌、越過棲地走了數百公里的北極熊,來到工業城市尋找食物,最後虛弱地癱在道路上,幾乎沒力氣站起來。

Officials say the man improperly stored whale meat in his front yard, which attracted the polar bear. He allegedly shot and killed the polar bear for trying to eat the whale meat, not to defend himself or someone else.https://t.co/R6zC4ShDLB