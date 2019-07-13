前院放鯨魚肉引北極熊　男遭控非法獵殺…最高可罰310萬

▲北極熊。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國阿拉斯加州北部靠近極圈的城市，不時會看見南下覓食的北極熊，然而該州一名男子，因為涉嫌以「非法」的方式射殺一頭北極熊，並任其屍體腐爛而遭起訴，若是罪名成立，他將面臨最重1年的徒刑與10萬美元（約台幣310萬元）的罰款。

現年35歲的戈登（Christopher Gordon）家住靠近北冰洋的卡克托維克城（Kaktovik），被控在2018年12月非法射殺了一頭北極熊。警方調查指出，戈登在自家前院存放著幾塊鯨魚肉，結果吸引北極熊前來覓食，結果戈登開槍打死了這頭北極熊，並將屍體扔在後院任其腐爛，直到今年5月才將屍體拖到垃圾場燒毀。

根《據海洋哺乳動物保護法》（Marine Mammal Protection Act）除非保育類的野生動物「危及個人生命安全」，否則所有的獵殺都屬於違法行為，若是戈登的罪名成立，將面臨最高一年的有期徒刑與10萬美元（約台幣310萬元）的罰款。

全球氣溫不斷飆升，靠近北極圈的城市也不斷傳出北極熊闖入人類居住地覓食的新聞，近日俄羅斯街頭才又出現一隻餓到發慌、越過棲地走了數百公里的北極熊，來到工業城市尋找食物，最後虛弱地癱在道路上，幾乎沒力氣站起來。