警協尋陸客行李　陸客：我是董事長，下次請你吃飯

▲黃姓旅客行李忘在計程車上。（圖／ETtoday資料照）

實習記者梁家源／綜合報導

日前一名黃姓陸籍旅客和他的家人來台，搭乘捷運後於忠孝西路攔了一輛計程車前往目的地。下車一段時間後才驚覺行李留在車上，趕緊至忠孝西路派出所尋求協助。警員徐嘉宏調閱監視器後，利用「計程車駕駛人管理系統」聯繫該司機。黃姓旅客尋獲行李後非常高興，並表示自己是某科技公司的董事長，下次有機會一定要請徐姓警員吃頓飯答謝。

黃姓陸籍旅客一家人6號時至台北搭乘捷運，參觀台北車站後，在忠孝西路搭乘一輛計程車，下車不久後驚覺行李全部都留在計程車上，一家三口才急急忙忙地跑去忠孝西路分局派出所尋求幫助。

警員徐嘉宏，先行安撫黃姓一家三口，再詢問上、下車地點，調閱監視器比對過往計程車，再利用「計程車駕駛人管理系統」聯繫該名司機。司機表示已將行李送至新莊分局頭前派出所，警員告知司機頭前派出所地址，讓黃姓一家人前往該地點。黃姓旅客找到行李後非常開心，對於台灣民眾拾物不昧的精神表示訝異和讚賞。

事後這名黃姓旅客向警員遞上名片，表示自己是某科技公司董長，且盛讚員警們大力幫助，希望之後能夠相遇，再請員警們吃飯以表達謝意。

中正第一分局提醒民眾：「搭乘大眾交通運輸工具或計程車時，應妥善保管隨身物品，並記錄上下車的時間、地點或車牌號碼，下車時務必再三確認是否遺留任何物品在車上，多一分注意，少一分煩惱。」