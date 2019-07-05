盜領女友存款百萬現金花用　警調監視器查出男友涉案

▲桃園林姓男子於去年4月至11月間連續盜領女友存款百萬餘元花用，警調監視器查出男友竟是竊賊。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子與柯姓女子為男女朋友，林察覺柯女將銀行提款卡放在租屋處抽屜裡，林查出女友提款密碼後，於去年4月間至11月多次趁女友不注意時持提款卡至超商盜領存款，得手後再將提款卡放置抽屜內，柯女查出存款短少達百萬元報警處理，警方調閱監視畫面查出竊賊竟是林男，林坦承犯行也與女友達成和解；桃檢偵結依竊盜罪予以緩起訴處分。

檢警調查，45歲的林姓男子偶而會住在柯女位於龍潭區租屋處，察覺柯女將銀行提款卡放在房間抽屜裡，林男查出提款卡密碼後，涉嫌於去年4月12日起至11月12日止，趁柯女不注意之際，竊取提款卡至某超商提領現金，得手後在將提款卡悄悄放回柯女房間抽屜內。

桃檢查出，柯女經銀行通知存款短少，短短7個月遭盜領達100萬8500元，立即報警偵辦，並將存款帳號提供警方偵辦參考，警方調閱超商監視畫面查出是林男所為；林男在偵訊時坦承犯行，因缺錢周轉才盜用女友存款。

桃檢認為，事發後，林男以LINE向女友認錯，也同意賠償盜領女友存款，因林男最近5年內並無犯罪紀錄，事後坦承犯行，並與柯女經調解會調解後已達成和解，且犯後態度良好，偵結依竊盜罪予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年6個月，緩起訴處分確定之日起1年內，須向國庫支付5萬元。

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