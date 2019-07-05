桃園殺妻分屍7塊一審判死刑　桃院：手段兇殘判死罪責相符

▲桃園市男子陳登科去年5月殺妻分屍，桃院5日宣判死刑、褫奪公權終身，圖為命案凶宅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市男子陳登科去年5月間因不滿夫妻財產分配問題與結縭30年簡姓妻子爭吵，竟以鐵鎚攻擊妻子昏迷，再摀住口鼻讓妻子失血過多與窒息身亡，事後為滅跡持料理刀將妻子大卸7塊分屍，還以石灰粉潑灑掩蓋屍臭，桃院地院5日判處陳死刑、褫奪公權終身，判決書聲稱：其手段兇殘，若判無期徒刑不足彰顯罪責，將違背正義，判死則「罪與責相符、刑與罰相當」。

桃檢調查時指出，67歲陳翁於去年5月25日上午11時許，因財產問題和結縭30年簡姓妻子大吵一架，酒後陳男盛怒之下以鐵鎚攻擊簡妻導致昏迷，還以手捂住口鼻最後導致失血過致死，陳用菜刀以肢解雞隻方式將簡妻分屍成7大塊，為掩蓋屍臭，還以石灰粉灑在屍塊上避免腐壞發臭。

陳當將簡妻頭部、四肢砍下分裝在塑膠袋，女兒回家發現母親不在，看到浴室有血跡起疑，擔心爸爸滅證抓了1袋裝有屍塊塑膠袋到派出所報案，警方打開塑膠袋才發現是媽媽的頭顱，全案才被揭露。

桃園地院5日下午一審宣判，陳登科依家暴殺人、毀損屍體罪，合併後判處死刑、褫奪公權終身。

判決書指出，桃園地院審酌再三，陳雖僅殺害1人，但手段凶殘，若判無期徒刑不足以彰顯罪責，將違背正義。地院調查陳犯案後送交精神鑑定，結果為「無足夠證據顯示，陳在案發時，受精神疾病及心智缺陷影響，導致其辨識行為違法或依其辨識而行為能力，有顯著降低，或是達到不能之程度」。

此外，陳的子女也指證，父親案發時曾飲酒，但能與人正常溝通，並未有心智方面問題；桃園地院判決書指出，經審酌再三，認為陳犯罪情節，所犯之不法及責任嚴重程度，認為其罪責實屬重大，其所犯殺人罪行已屬「無理剝奪他人生命」之「最嚴重罪行」，若判無期徒刑不足彰顯罪責，將違背正義，判死則「罪與責相符、刑與罰相當」。

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