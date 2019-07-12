暑假走出來！　HOWHOW化身Acer Day大使推Swife 5

▲宏碁Acer Day開跑，邀請Youtuber「HOWHOW」擔任一日科技店長。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁Acer Day今（12）日在圓山花博爭艷館的夏日電玩展開跑，首日請到Youtuber「HOWHOW」擔任一日科技店長，不僅化身Acer Day活動大使，並與現場粉絲互動發送巧克力，提前歡度情人節，並推薦大學生考慮輕便好攜的筆電Swife 5，還說自己第一台筆電就是宏碁。

▲宏碁Acer Day攤位。（圖／記者姚惠茹攝）

2019夏日電玩展Summer Game Show從即日起到7月14日，一連三天在圓山花博爭艷館登場，今年有75家參展廠商，420個攤位打造原創經典、社群賽事、流行娛樂三大展區，並在展覽最後一天舉辦限定的夏日ACG玩創市集，吸引學生在暑假走出來。

▲HOWHOW化身Acer Day大使推Swife 5。（圖／記者姚惠茹攝）

HOWHOW今日在Acer Day活動，率先播放全新創作影片，主題以「只要堅持，小事也能變大事、變A咖」，並提到自己第一台筆電就是宏碁，十分認同Acer在散熱和輕薄的努力，並推薦喜歡打電玩的大學生可以考慮Nitro 5，至於常跑圖書館的大學生則可以考慮輕薄便攜的Swife 5。

▲HOWHOW出場手拿牛仔筆電包。（圖／記者姚惠茹攝）

HOWHOW擔任Acer Day一日科技店長，現場與粉絲互動「PLAY FUN快問快答」、「宏碁How聲音」遊戲，並且手拿Acer與Hello Kitty聯名的牛仔筆電包，提到只要購買Swife3、Swife 5就可以立即擁有，並建議現場粉絲拿來直接送給心儀的對象。

▲宏碁Acer Day攤位。（圖／記者姚惠茹攝）