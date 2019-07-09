Acer day將在7/12開跑　HOWHOW到場擔任一日科技店長

▲宏碁「Acer Nitro 5系列升級版」。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今（9）日宣布2019 Acer day即將在7月12日開跑，當天邀請到網紅HOWHOW揭開活動序幕，並擔任一日店長推薦Acer新品，同時邀請消費者及粉絲到場互動提前過情人節，現場推出近10款搭載最新第9代Intel Core處理器的Nitro及Predator系列電競筆電，還有加碼送等多元好康。

宏碁2019 Acer day從7月12日(五)到8月11日(日)，將以夏日電玩展為起點，陸續在北中南NOVA、光華周年慶、夢時代舉辦Acer通路巡迴活動，不僅有最新產品體驗，還有多元舞台活動與民眾互動，現場體驗闖關成功或在現場IG/Facebook打卡就有機會獲得精美好禮、現場購買還有加碼贈品，宏碁更貼心舉辦電腦健診活動。

▲宏碁Predator-Helios-300。（圖／宏碁提供）

活動現場有「宏碁Predator掠奪者PH300」筆電，配備包括NVIDIA GeForce GTX 2060或1660Ti GPU，搭配第9代Intel Core i7 (9750H) 或 i5 (9300H) 處理器，提供卓越的效能，並以高達16GB的 DDR4記憶體 (可升級至 32 GB)、高速 PCIe NVMv SSD ，提供全力支援。

還有「Acer Nitro 5系列升級版」，提供15.6吋80%屏佔比螢幕，採Full HD IPS顯示器，搭載第9代Intel Core™處理器、最新 NVIDIA 顯示晶片、M.2 PCIe NVMe SSD硬碟，最高可搭載 32GB DDR4記憶體，以超值的規格提供卓越的遊戲體驗。

▲宏碁Predator-Helios-300。（圖／宏碁提供）

同時開賣新品「Acer Swift 7(SF714-52T) 」極輕薄、極窄邊框觸控筆電，具黑白雙色，採用鎂鋰及鎂鋁合金，耐用穩固；內建14吋Full HD 1920 x 1080 IPS 觸控螢幕，四邊螢幕邊框僅2.57公釐幾乎為無邊框、全螢幕的顯示設計、高達92%的屏佔比，並使用康寧大猩猩玻璃觸控板，厚度不到1公分，僅9.95 公釐 ；重量也少於1公斤，僅890克重，長達12小時長效電力。

最後，宏碁推出Acer暑期買送好禮大方送，從7月12日(五)到8月16日(五)，推出好康登錄送，只要購買Nitro 5(A515-52G)送KKBOX90天體驗券/ 購買Swift3、Swift 5送Acer x Hello Kitty牛仔筆電包/ 購買AIO產品，就送LiTV體驗券(2個月)；還有好禮限時抽，只要購買Intel Core處理器機種，登錄抽百萬Line Points點數，周周再抽海島之旅共五名(價值2萬元)；最後是宏碁Roadshow獨家好禮，只要購買Acer產品即送Acer環保吸管/買Swift 1系列,送Acer Day藍牙喇叭/買Swift 7(SF714-51T)送Acer無葉風扇/買Nitro全系列筆電及桌機送Acer 3C硬殼收納包。