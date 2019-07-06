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宏碁資服導入訊連「U簡報」　建置高品質線上教學平台

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▲宏碁資服導入訊連「U簡報」　建置高品質線上教學平台。（圖／訊連科技提供）

▲宏碁資服導入訊連「U簡報」。（圖／訊連科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技（5203）宣布，宏碁資服導入專為企業直播設計的「U簡報」服務，打造專為企業客戶提供的線上教學平台，還可以同時建立雲端隨選課程，並在旗下電商平台「雲棧企業軟體出租網」上架U簡報、U會議及威力導演等訊連科技產品，提供客戶多樣化的影音多媒體軟體。

「U簡報」服務就是像線上教學平台，具有事前進行報名名單審核管理的功能，並在直播活動過程中，提供穩定的連線品質，讓客戶能以跨平台的裝置或瀏覽器加入直播，透過文字聊天室和語音與講師互動。

針對雲端隨選課程，U簡報可在直播活動結束後即時上傳雲端，並透過獨家的「智慧索引」功能，可以根據簡報頁面、桌面分享、視訊攝影機畫面等元素，自動生成索引檔，方便學員檢索課程內容，並可省去課程管理者額外的編輯、上傳、建檔的時間。

訊連科技業務副總林昭宏表示，線上教學已成為現今企業與學術界的主流模式，訊連為企業量身打造「U簡報」直播軟體，以提供穩定的高品質影音、多元互動方式和便利的雲端隨選功能，完整規劃課前、直播中與課後的學習流程體驗。

宏碁資服已經全面使用「U簡報」作為線上直播的軟體工具，提供給學員們，更優質、平穩、易操作的線上課程，並在「雲棧企業軟體出租網」上架U簡報、U會議及威力導演等產品，提供多樣化的影音多媒體軟體。

宏碁資服為宏碁在資通訊服務領域的重要策略投資，旗下的「商用軟體事業單位」是以企業客戶與政府機構為主要服務對象的營運單位，專門協助企業導入不同功能及各類先進軟體解決方案，像是時常舉辦線上與線下教學課程，提供客戶最新的產品資訊及教學。 

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