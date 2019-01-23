屏東林後四林平地森林園　音樂會中感受木材溫度

▲裝置藝術作品-請坐。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林管處林後四林平地森林園區將在1月26、27日一連2日舉辦「森之藝／森林藝術祭」，以森林音樂會、野餐市集結合趣味探索邀請民眾來欣賞由排灣族藝術家以國產材為素材所創作的作品，要讓民眾近距離感受國產木材的溫度。

屏東林區管理處表示，林後四林平地森林園區是最適合家庭親子闔家出遊的園區，為了增添園區藝術氣息，委託排灣族藝術家以能讓民眾親自去觸摸感受為設計概念打造4座大型裝置藝術，讓遊客近距離感受國產木材的溫潤。

▲裝置藝術作品-森林的溫柔▼裝置藝術作品-長長久久。

作品中最特別的就是來自楠梓仙溪河畔125年的大櫸木創作而成的「春風化雨」，不捨因風災道路搶修而需砍除大櫸木，度過了艱辛的移植過程卻因感染褐根病而死亡，今在來義鄉木雕工藝師塗南峰老師巧手打造下為休憩座椅，象徵著大櫸木即使失去生命也能以不同的形式，風華永存。

另三座藝術品則由三地門鄉工藝師們從對森林的敬意、土地和力量和對傳統石板屋致敬為出發點，創作出「森林的溫柔」、「長長久久」和「請坐」三樣能與民眾親近互動的作品。

▲五溝水生態小旅行。

26日的裝置藝術發表會更邀請到泰武鄉武潭國小佳平分校的彩虹古謠隊來進行開幕演出，用原住民小朋友們最純粹乾淨的古謠歌聲傳達大自然豐富美好的力量，除了一連兩日的森林音樂會外，更邀請原鄉工藝手創、友善生態、食農教育、野餐小食、社區產業等品牌，帶給民眾最友善自然的野餐市集。

活動期間可於服務台領取集點卡，完成指定任務後，即可現場領取「森之藝×森林藝術祭期間限定｜木作相機音樂盒」1只，數量有限送完為止。

活動相關資訊可逕自參閱林後四林平地森林園區粉絲專頁https://zh-tw.facebook.com/linhousihlin。或電洽林後四林平地森林園區08-7813529。