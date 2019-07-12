器捐是有效生命的接力！「心生者」感大愛偕妻簽器捐同意書

▲心臟受贈者柯先生分享等待換心的心路歷程。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

罹患心衰竭的62歲柯姓男子，7年前換心成功，感念這份恩澤，他12日偕妻參與羅東博愛醫院的器官捐贈推廣活動，他妻子同時也簽下器捐同意書，夫妻倆對器捐都正面看待，柯先生說，「器捐是有效生命的接力」。

羅東博愛醫院表示，柯先生家族有心臟病史，他年僅40歲即出現心臟病症、暈厥送醫，持續追蹤15年，55歲時赴國外旅遊染上重感冒，回台併發心肌炎合併心衰竭，從此頻繁進出醫院，住院動輒數月，靠著強心劑續命。有感自己的心臟恐快撐不下去，經醫師評估後，開啟了他漫漫無期、等待「心」生的過程。

以順其自然的心境，排隊排了2年多，直到2013年11月12日接到配對成功的電話，2天後手術成功完成，他才重啟「心」生，「不知道捐贈者的身分，但感謝捐贈者的大愛，給予我重生的機會。」柯先生將11月14日當成他第2個生日，對於捐贈者的大愛感懷於心。

2019年他帶著妻子羅女士，前來羅東博愛醫院參與預立醫療照護諮商，簽署預立醫療照護決定書時，看到器捐的宣傳推廣資料，鼓勵一直認同器捐理念的妻子簽下器捐同意書，讓這份感動延續下去。

由於器捐採取匿名配對，柯先生也表示，希望捐贈者家屬都能夠諒解，受贈者沒能積極表達、當面說出心意，他將這份感謝移轉到社會上，因現行的器捐體制，他才能有今天。

▲▼器官捐贈移植登錄中心來到羅東博愛醫院舉辦器捐推廣活動。（圖／羅東博愛醫院，下同）

12日器官捐贈移植登錄中心來到羅東博愛醫院舉辦器捐推廣活動，鼓勵更多人了解器捐的意義並願意做出決定，現場氣氛熱絡，更有不少病人家屬、醫護人員簽署。

羅東博愛醫院院長盧進德表示，器捐雖代表一個生命的消失，卻是更多生命的重新開始，他曾接觸過一少女願意器捐，正是因為家人是心臟受贈者，良善的循環令他深受感動。

羅東博愛醫院器官捐贈移植委員會主委、加護醫學科主任楊智傑醫師表示，每次器捐都須經過一段縝密的流程，為的是確保病人家屬權益，也能讓這份遺愛發揮最大效益。

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