　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

小兒過動症懼就醫　醫師：長期影響恐更大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼小兒過動症 懼就醫，長期影響恐更大。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲小兒過動症 懼就醫，長期影響恐更大。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

孩子好動活潑是聰明的表現，但如果過了頭，就不免讓家長擔心是否有過動的傾向。7歲就讀小一的小花（化名）上課時經常無法專心，回家作業也寫不完，還經常忘記帶東西回家，被擔心的媽媽帶到醫院檢查，確診為小兒注意力不足過動症，所幸經妥善治療，病情已漸漸隨年紀增長而穩定。

家長如果發現孩子注意力與同年紀孩子相比較短暫，且經常過動或衝動，則很可能是注意力不足過動症（ADHD）的前兆，羅東博愛醫院身心暨精神科主治醫師吳俊漢表示，ADHD主要被認為與大腦前額葉的發展較慢有關，會導致孩子注意力不集中、過動或衝動，症狀依不同個體狀況會有不一樣的表現。

▲▼小兒過動症 懼就醫，長期影響恐更大。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

吳俊漢說，通常孩子必須在12歲以前含括多項症狀、行為發生的場域至少超過兩個以上，如在家中、學校與安親班等不同情境的表現皆一致，並且症狀持續期間必須大於6個月以上，且確實對生活、學習造成干擾才會在專業判斷下被確診為注意力不足過動症。

孩子5至6歲之前，注意力與過動的情況不容易輕易被辨別為正常或異常，通常要到5至6歲開始上學後，才有機會觀察出，因此注意力不足過動症通常都要等到孩子上大班或小一階段時才會確診。

吳俊漢也提醒，許多患有注意力不足過動症的孩子，尤其是女孩，注意力缺乏的症狀常常是在課堂上放空，不一定會動來動去坐不住，但因為不影響班級秩序，因此便有可能被忽略。

大腦前額葉的功能在於幫助培養規劃事情的能力，包括：組織、計劃、解決問題，以及按部就班完成事情、不因為衝動就輕易放棄等，因此隨著大腦前額葉功能逐漸成熟，部分孩子在青春期的中後期(約18~20歲)，注意力不足與過動的症狀會緩解、穩定、甚至痊癒，而也有相當比例的孩子，隨著年齡增加，自我管理能力隨之提升，進而能夠逐漸為自己找到穩定心緒的方法。

對於小兒注意力不足過動症究竟要不要用藥，家長通常有許多掙扎，吳俊漢解釋，藥物的功能是補足神經傳導缺乏的物質，孩子服用後，會讓心緒穩定下來。

也建議家長可與醫師詳細討論，對於用不用藥的選擇，可以著重在用藥前後的影響對孩子是否有整體幫助，例如：用藥後，在學習效能、人際關係、情緒安頓與生活管理上有所成長，孩子的心理挫折可能因此有效減少，有助於對整體學習產生正面影響。

注意力不足過動症的治療需要多管齊下，除了藥物之外，家長的態度也相當重要，接納、同理與陪伴孩子，通常能給予孩子正向幫助，並減少孩子的挫折感。同時也建議要避免讓孩子經常接觸3C產品，尤其是手持式的手機與平板，以避免加重孩子注意力不足或過動的症狀表現。

ET快訊
大節氣魔咒？父原本要出院「端午前3天」過世　釣出一票人：信了
人妻貼警告標語「請長眼」　老公回家傻住..婆婆小叔神回笑翻網
連吊桿車都考到！辣妹「超猛4證照」被酸人妖霸氣回擊　網全跪了

關鍵字：羅東博愛醫院,小兒過動症

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小兒過動症懼就醫　醫師：長期影響恐更大

扶持社會弱勢　台電台南區處端午送愛心

解題程式能力當興趣　屏大簡士傑檢定獲第5名

台南市第二波端午節節慶食品抽驗　58件全數合格

台南市消防局長李明峯率團　參訪瑞士訓練中心

踐踏生態淨土！金山重和溪「100m放25蝦籠」　護魚副隊長怒斥：真是夭壽

遊府城掉行李　台南波麗士幫找回櫻花妹開心合影

世界冠軍麵包進駐花蓮　吳寶春在新天堂樂園設櫃21日開賣

快來報名！課程豐富有補助　桃園勞工學苑招生中

苗栗市區突雷電交加　落雷直劈南洋杉樹起火燃燒

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

小兒過動症懼就醫　醫師：長期影響恐更大

扶持社會弱勢　台電台南區處端午送愛心

解題程式能力當興趣　屏大簡士傑檢定獲第5名

台南市第二波端午節節慶食品抽驗　58件全數合格

台南市消防局長李明峯率團　參訪瑞士訓練中心

踐踏生態淨土！金山重和溪「100m放25蝦籠」　護魚副隊長怒斥：真是夭壽

遊府城掉行李　台南波麗士幫找回櫻花妹開心合影

世界冠軍麵包進駐花蓮　吳寶春在新天堂樂園設櫃21日開賣

快來報名！課程豐富有補助　桃園勞工學苑招生中

苗栗市區突雷電交加　落雷直劈南洋杉樹起火燃燒

一本鄉土誌發表也會出席　盧秀燕：團隊應學司馬遷寫台中史

快訊／直擊鴻海員工餐廳 工程師證實：薪資高於標準、正常上下班

《噬罪者》最強小三蔡淑臻、最慘受害者蔡瑞雪來了~

賀一航病逝　龍千玉溫哥華機場聞訊噩耗雙腳癱軟

舉杯敬周遊！陳松勇「我們有怎樣嗎」　握拳搥肚：錢花不完不會死

綠總召「下會期還有機會跟你質詢嗎」　議長「搶答」韓國瑜苦笑

花蓮違停駕駛衝撞警車！　英勇所長「徒手破窗」2指受傷

宣美：我有不同面向，比方LGBT...話沒說完推特熱搜第一

中職／兄弟涼水祭　「小謝金燕」舒子晨開球

搶先郭韓！周錫瑋赴黨部繳500萬保證金：我要做一個勇敢的總統

地方熱門新聞

清水溪放25蝦籠　金山封溪護魚..

課程豐富有補助　桃園勞工學苑招..

鄭文燦：桃園鐵路地下化　再等7..

陸客遊日月潭不肯消費？全都因為..

遊府城掉行李　波麗士找回櫻花妹..

館長嗆「你什麼咖」　鄭：巧言令..

月開110張罰單　新北嚴打違規..

吳寶春麵包進駐花蓮　21日開賣

一聽盧秀燕要來　百歲夫妻興奮整..

苗栗落雷劈杉樹　當場起火燃燒

執行署台南分署法拍會　進帳65..

石虎太多才被撞死　韓茂賢回應了

包鹼粽不要用硼砂了　衛生所免費..

端午連假墾丁快線　票價只要17..

更多熱門

相關新聞

另類母親節　肌萎生獲獎學金感謝阿嬤

5月是感恩溫馨的時節，羅東博愛醫院特別選在母親節前夕，連7年舉辦獎助學金頒發，不少獲獎學生希望將獎助學金貼補家用，讓媽媽減輕工作負擔。而從小父母離異、罹患脊髓性肌肉萎縮症的陳景維同學，更在會場上驚喜獻花給阿公阿嬤，他說，儘管媽媽不在身邊，但阿公阿嬤給予他滿滿的愛，填補了他心中缺少的母愛，場面溫馨感人。

百位護師節母愛滿滿 作餅乾助弱勢童

男右腿腫脹...醫開「原子筆」洞取血塊

大腿腫脹　器械取栓術取出致命血塊

羅東博愛醫院創辦人許文政去世　享壽95歲

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

獨／光陽推「125等級電動機車」

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面