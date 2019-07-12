從波灣戰爭取經　美參謀長：未來100年中國是最大威脅

▲美國陸軍參謀長麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國陸軍參謀長、美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席提名人麥利（Mark Milley）12日表示，在未來100年內中國將是美國軍方最大的威脅，中國在兩次波灣戰爭中觀察美軍的作戰方式，進而學習模仿，因此在未來100年內，中國將是美國軍方最大的挑戰。麥利強調，他並非把中國視作敵人，而是「競爭對手」。

麥利12日在參議院軍事委員會的提名聽證會上，向在場質詢委員表示，中國在兩次波灣戰爭中，密切觀察美軍的組織能力，「中國向我們學習，並加速推動國內軍隊的發展。」麥利接著指出，中國近年在陸、海、空、太空、網路上的實力正迅速提升，尤其在研發與採購的預算遠超出美國，「美軍須確保不會失去不會失去相對優勢，尤其是與中國。」

麥利在聽證會中強調，他並沒有把中國當作敵人，而是競爭對手，「敵人這個詞代表兩國正在交戰，但我們希望能跟中國和平相處，不希望兩國發展到那樣的局面。」麥利去年12月被美國總統川普（Donald Trump）提名為參謀首長聯席會議主席（即參謀長），他自2015年成為陸軍參謀長後，便協助美軍在伊拉克與阿富汗等地的反恐任務。