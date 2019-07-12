影／出席友邦聯合國代表酒會創紀錄　蔡英文：讓國際知道台灣貢獻

▲總統蔡英文抵達美國紐約，於駐紐約經濟文化辦事處受訪。（影／記者陶本和攝）



記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文美東時間11日下午3時抵達紐約，第一站就創下歷任總統的新紀錄，首次出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，而這也是總統首次公開在我國紐約辦事處的活動。對此，她在受訪時表示，要讓國際知道台灣對國際社會的貢獻。

蔡英文落地紐約後，於當地時間晚間6時30分，出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，而該場活動也是總統首次在我國駐紐約辦事處出席活動，過去在前總統陳水扁雖然也有相關行程安排，但並未安排全程公開給記者採訪，僅有事後才公布相關訊息。

對於這項突破，蔡英文表示，會來紐約辦事處主要是要來跟邦交國的聯合國常任代表見面，感謝他們過去到現在，以至將來在國際組織跟相關事務上，替台灣發聲。

蔡英文說，要讓台灣的聲音在國際上可以被聽到，同時也要讓世界知道台灣對於國際社會的貢獻。她強調，外交工作都需要長期累積，這幾年跟美國的互動跟關係發展上都有進步，會持續努力強化互動跟發展。

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▼蔡英文抵達中華民國駐美經濟文化辦事處。（圖／記者陶本和攝）

