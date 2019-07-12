每天都在哭！15歲男「眼淚狂流」超自卑…醫生一查驚呆：OO消失了

▲少年常被笑是愛哭鬼，讓他相當自卑。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

「我的同學常常笑我是愛哭鬼…。」大陸15歲少年劉浩然表示，自從出生以來，右眼每天都在掉眼淚，害得他都要隨身攜帶手帕，否則突然哭的話會嚇壞同學。眼科醫生檢查後震驚地說，男孩右眼的淚道消失了，才會讓他的淚液常常溢出來，呈現愛哭的感覺。

綜合陸媒報導，事發在湖北省黃梅縣，劉浩然說，因為出生後右眼每天都在掉眼淚，讓他覺得自己很奇怪。「從我有印象開始，大概6歲時吧，就不斷流眼淚，每天都要帶個手帕，同學們也都笑話我，說我一個男生總是哭鼻子，讓我覺得自己跟別人不一樣，很自卑。」

▼沒有淚道的關係，讓少年的淚液無法順暢流動。（圖／翻攝自微博）

報導指出，男孩一直到了2018年到眼科醫院檢查後，才知道自己右眼「先天性無淚道」。醫生表示，正常人的眼睛在沒有外界刺激的情況下，分泌出來的淚液可以通過淚道進入鼻咽部，讓眼淚不會突然溢出，但少年因為右眼先天性淚道缺失，淚液引流受阻，所以平時才總是「眼淚汪汪」的。

醫師在本（7）月2日透過「內窺鏡下結膜囊鼻腔吻合術」，為他重新打造了一個淚道，讓眼淚能夠重新回歸正確的路線。他也提醒，流淚的原因十分複雜，需要有經驗的眼科醫生診斷和治療。若發現有明顯的溢淚情況，要及時到眼科醫院檢查，否則容易造成淚囊或是眼睛周圍結膜及皮膚發炎。