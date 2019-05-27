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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

收到「神秘包裹」以為是驚喜！ 她打開伸手一摸...下秒痛到跺腳大哭

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▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲ 時女士收到包裹以為是驚喜，沒想到手指卻意外被螫傷。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

大陸中心／綜合報導

山東一名時姓女士日前收到一個「神祕包裹」，既興奮又好奇的她將手伸進去包裹裡，沒想到竟被夾到跺腳大哭；原來包裹裡面裝的是一包活蠍子。事後，時女士要求快遞公司賠償，最終以700元（台幣約3188元）作為和解費。

據陸媒報導，時女士表示，「因為我天天買東西，所以那時還以為是什麼驚喜，於是便拿起來晃了一下，感覺挺輕的，就撕開來用手一把抓，沒想到痛到受不了，馬上跑出去，家人也都嚇傻了。」原來是包裹裡的蠍子被時女士的手給嚇到，才立馬伸出強而有力的螯肢做出攻擊的舉動。

時女士被攻擊後氣得跺腳大哭，痛到心臟都快受不了；事後，她仔細回想才恍然大悟，自己曾經有跟朋友說過身體不好這件事，而對方也建議蠍子可以治病。當時時女士以為只是個玩笑，沒想到朋友還真的送上活生生的蠍子上門，讓她超傻眼。

▲▼示意圖蠍子、毒蠍。（圖／CFP）

▲時女時曾跟好友說自己身體不好，對方竟真的送上活生生的蠍子給她治病。（示意圖／CFP）

時女士生氣表示，當時不知道裡面是什麼東西，完全沒收到通知或提醒，甚至連快遞單上面也沒有寫任何貨品訊息，「這個東西如果放到塑膠瓶裡，我拆開來看見是蝎子肯定會注意，但這包蝎子數量不少，而且還包得那麼簡單，誰來拆都會被螫。」

事後，時女士忍著劇痛跑到診所，折騰了一整個下午才有所緩解。她心裡越想越氣，於是便要求快遞公司承擔責任，「我要求不高就是800塊錢（台幣約3644元），但他們不同意。」

河南當地的快遞郵寄點表示，「發貨人寄的時候是直接打包好拿到快遞公司，所以不知道裡面是活物，而且過安檢機的時候也沒測出是易燃品或爆炸物，再加上之前因為與商家有合作，快遞員直接取走了包裹，並沒有特別開箱檢視。」最終雙方經過協調，該快遞郵寄點同意賠償時女士700元（台幣約3188元）作為治療費用。

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關鍵字：蠍子,包裹,快遞,驚喜,,

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