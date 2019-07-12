蓋專屬公寓、設台師之家　湖北高校攬台灣人才祭秘密武器

▲台籍教師吳鈺萍對學生授課。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／湖北武漢報導

近年大陸高校（大專院校）領域蓬勃發展，爭奪人才成為校與校之間的決勝關鍵，為吸引台籍師資入駐，大陸大學生最多的城市—武漢最為積極，以湖北經濟學院為例，除提供「拎包入住」的套房、專項科研啟動費、設立台師之家外，還將建設專屬的台灣博士公寓，手筆之大目前已有超過40名台師選擇在此任教。

湖北經濟學院人事處處長鄭國霞表示，2012年首次引進台灣教師後，除提供一人60平方公尺（18.15坪）可拎包入住的宿舍外，透過職業評審、課程對接以及較自由的課程、科研時間安排，目前已經有超過40名台灣老師進駐。

她表示，學校為進一步留住人才，除設置台灣教師之家，定期組織活動，明年還將完工一棟內有100多間不同戶型的台灣博士公寓，提供台灣教師入住。鄭國霞說，大陸高校人才競爭激烈，學校為在師資方面走出差異化，以及台灣的老師在台面臨少子化問題等，此舉能達到互補以及雙贏。目前，學校為博士學歷的台籍教師，開出每月2到3萬元人民幣不等的薪資。

湖北經濟經濟學院副教授黃志璿2016年來到湖北經濟學院，他坦言，自己在台灣任教兩年後，由於台灣市場飽和，教師編制較少多採一年一聘，成為自己轉換跑道的主因。

▲台灣博士公寓設計圖。

至於台師赴陸是否就與「流浪教師」扯上關係， 副教授劉其享認為，在全球化的時代，只要是適合自己的工作職位，且能夠適應就沒有地域之分，譬如自己身為年輕教師，由於湖北經濟學院提供專項科研資金，對於課程安排的時數也比較彈性，有利於年輕教師累積研究成果、論文等，對後續的職涯發展更有幫助。

他也笑稱，自己適應力比較強，除了飲食之外並沒有任何的不適應，雖然剛開始來常常辣得受不了，「連點榨菜肉絲麵端初來都是紅的」，但經過幾次洗禮後現在基本上「吃辣無敵」，平常則透過健身輸壓，排遣人在異鄉的情緒，也希望未來父母退休，能帶他們一起來湖北走一走。

▼湖北經濟學院現有超過40位台籍師資。