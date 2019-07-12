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妳的另一半也曾是快槍俠？網友：快到沒記憶

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兩性,愛情 。（圖／業者提供）

▲你的另一半也是快槍俠嗎？（圖／鬼門圖文提供） 

生活中心／綜合報導

 男女之間總是有那麼些時候，妳想對另一半直說，卻又怕戳傷他們的話題嗎？插畫家<鬼門圖文>日前於其Instagram帳號的限時動態功能中，舉辦匿名問答活動，邀請網友分享「那些太快結束的經驗談」，沒想到意外釣出一堆男男女女們上來分享那些糗事：「前男友一戴套還沒進去就射，射完還問：寶貝舒服嗎？」、「嫁給他8年、永遠都是2分鐘內，還能生兩個我也是醉了」、「準備進去前摩擦到大腿就射了」、「第一次跟男友做的時候，才剛放進去就射了！我居然後來還嫁給他T_T」等數十則回應，引起網友熱烈關注討論。   

請繼續往下閱讀...

▲早洩在台灣並不少見，卻僅有不到1成的人會就醫尋求協助。（圖／ETtoday資料照，與當事人無關）

其實早洩在台灣並不少見，根據台灣男性學醫學會的調查分析，國內每3名男性就有1人有早洩情形，卻僅有不到1成的人會就醫尋求協助。亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑，於今年五月份的衛教記者會中表示，早洩的主要原因為腦部的血清素活性不足或者是其他疾病影響。因此早洩只要透過藥物治療，大約一個月的療程便能改善射精控制能力、延長性行為時間，同時也會輔以行為治療、麻醉型藥劑等療法，並視身心狀況轉介心理相關門診。邱醫師也提醒民眾，早洩治療一定要透過就醫來找到原因，並透過專業評估對症下藥，千萬不要自行上網買藥或使用偏方，不然早洩沒治好、還可能因副作用造成更嚴重的後果。

兩性,愛情 。（圖／業者提供）  

▲真愛難尋，早洩至少還能看醫生。（圖／鬼門圖文提供）

上網匿名抱怨與另一半性生活儘管是一種抒發，但開業性心理諮商師呂嘉惠也曾於訪問中表示，性功能障礙男性通常會伴隨焦慮和自尊低落，因此若另一半有早洩問題，千萬不要批評、責備對方。而是建議透過書籍、醫療與性心理諮商，了解彼此的生理、心理狀況，一同真誠面對問題並接受專業幫助，不要因為面子問題錯失及早改善的良機。若好奇自己的狀態是否理想，台灣男性學醫學會也提供了線上的早洩診斷小測驗，不妨多加利用，確認自我表現！

▲性功能障礙男性通常會伴隨焦慮和自尊低落，對於床上表現千萬不要批評、責備對方。（圖／翻攝自pixabay）

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關鍵字：快槍俠,早洩,台灣百靈佳殷格翰,鬼門圖文

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