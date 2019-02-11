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可樂真的會殺精！精子8大謠言一次看　5分鐘就射不是早洩　

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▲▼ 精子。（圖／免費圖庫pixabay）

▲精子的質量被許多男性認為是判斷「雄性威風」的標準之一。（圖／免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

有關男人「雄性威力」的謠言自古以來滿天飛，像是5分鐘就射精即是早洩，或是1滴精子等於10滴血、喝可樂會殺死精子等，都因為男性對於這個敏感問題的諸多「偏見」而造成不正確的論說四處流傳。《澳洲新聞網》就針對精子問題列出以下8個時常聽到的謠言一一闢謠。

1.精盡人亡

「精盡人亡」最典型的故事當屬《紅樓夢》中賈瑞這個角色，因為一直幻想與故事中另一個角色「鳳姐」發生性關係，「自覺汗津津的，底下已遺了一攤精，心中到底不足」，最後遺精而死。不過這部文學經典當中的橋段並不與現實相符，精子其實是源源不絕地生成，一個精子的生長週期約需3個月，而偶爾發生在性愛當中意外猝死的案例往往是因死者本身有「心腦血管疾病」或存在「重要血管畸形」等原因，當因為過度興奮，就會發生心臟超過負荷或是腦溢血的現象，進而引發昏厥或猝死。

2.1滴精等於10滴血

精液的組成有90%是水，其餘不到10%是各種營養成分，而精子只佔不到1%。營養成分包括脂肪、蛋白質顆粒、游離氨基酸、礦物質（鈣、鎂、鉀、鋅）、酶、果糖等，它們都是可以從日常飲食中獲得的，但比起從食物當中取得，精液的營養價值少得非常多，因此對於「1滴精等於10滴血」這種吹捧精液有高營養價值的傳言，網站認為，「真的是想多了。」

3.喝可樂會殺精

「可樂會殺精」只存在於把精子「直接浸泡」到可樂裡的情況，原因在於可樂含有碳酸物質。但不論是可樂或其他飲料，最終都會進入腸胃，再由腎臟轉變成尿液，與從睪丸中的精囊產生出的精液並沒有關係。

▲▼哈佛大學公共衛生學院研究指出，愛穿緊身內褲的男性恐難生育。（示意圖／達志影像／shutterstock）

▲早洩是許多男性困擾的情況。（示意圖／達志影像／shutterstock）

4.5分鐘射精就代表早洩

不少男性表示自己有早洩情況，因為從勃起到射精時間只有5-10分鐘，遠不及認知中自己該有的「30分鐘」。對此，「調查顯示，全球男性平均從進入陰道到射精只有5.4分鐘。」實際上，早洩的情況分成2種，一般短於1分鐘即為「原發性早洩」；或者射精潛伏期顯著縮短，通常少於3分鐘，便稱為「繼發性早洩」。

5.憋1個月的精子質量最佳

「憋得越久，精子的質和量就越好」的觀點是許多夫妻求子的共識，然而，精子其實有「保存期限」，當在睪丸內生成後便會儲存在「副睪」之中，只要超過7天，活動力便會開始下降，超過14天就會開始死亡，「據統計，禁慾3到5天後排精才是最理想的狀態。」

6.結紮影響射精

對於「結紮手術後會對性生活造成不良影響」的心理排斥，網站表示，基本上，男性結紮手術對以後的性生活並無影響，仍可正常勃起、射精和體驗性快感，「甚至不影響射出的精液量」，唯一的差別在於不需像以往那般擔心女方會意外懷孕。

7.壯陽會讓精子變得更強

對於中醫宣稱補腎壯陽能夠加強性功能和生殖功能，網站表示，更多的是「補陽氣」，與精子質量的好壞並沒有直接關係，像是有些男性雖然性功能弱，但精子質量佳；有些則是性功能強，精子質量卻不好，就是最佳的例子。

8.弱精就不能生育

精液分析報告若顯示精子活動低下或是活動率不達標，「並不完全代表不能生育」，網站表示，其實弱精子症本身不是一種疾病，而是在多重因素影響下導致的精子質量下降，若男方只是輕微的精子活力不足，而女方完全正常的話，不太會影響懷孕，且可藉由調整生活方式改善，只有嚴重的弱精子症才需要治療，且治療前一定要通過檢查和化驗找到原因，才能對症治療。

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關鍵字：精子,早洩,壯陽,性教育

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