少女心噴發　Canon二款iNSPiC拍可印相機繽紛登場

▲Canon iNSPiC拍可印相機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

專業相機大廠Canon今（11）日宣布首款充滿「少女心」的拍可印相機iNSPiC誕生，且還一口氣推出了iNSPiC［S］與iNSPiC［C］兩款新機；此二款相機主打輕巧易攜，且又可隨拍即印，讓少女們出門不用再額外帶一台相片印表機，即可隨時記錄下生活的每一刻。

iNSPiC［S］擁有天使光圈、打造自然美肌

iNSPiC［S］擁有800萬畫素定焦鏡頭，在鏡頭周圍有一面像是鏡子一樣的設計，讓使用者在自拍時可透過那面鏡子來調整自己拍照表情，而在鏡面外一圈則擁有LED環行天使光圈補光燈與自動閃光燈，可為人像拍攝進行立體補光。

此款相機在充飽電的情況下，可連續列印25張照片，最多可連續拍攝3張，且機身上配有快速重印按鈕，一張照片可重複列印分享給每一位朋友。另外，如果將相機架在相機架上，也可透過Canon Mini Print手機App來進行遠端控制快門鍵

iNSPiC［S］擁有珍珠白、玫瑰金、消光黑三種顏色選擇，建議售價為5,990元，新機上市特價為4,990元。

iNSPiC［C］自拍鏡讓你輕鬆拍出亮麗自拍照

iNSPiC［C］與iNSPiC［S］的外觀設計較為不同，雖然同樣擁有自拍鏡面，但是該款相機的自拍鏡較小，放置於鏡頭的一旁，不過已可滿足少女們的自拍需求；不過，iNSPiC［C］並沒有配置LED環行天使光圈，不過在較為昏暗的環境下拍照，相機仍會自動開啟相機閃光燈。

iNSPiC［C］擁有泡泡糖粉紅及海景藍兩種顏色選擇，建議售價為3,990元。

iNSPiC［S］與iNSPiC［C］兩款相機皆支援正方形(2x2)或滿版(2x3”)兩種影像輸出，少女們若是選擇正方形(2x2)影像輸出，可在相紙空白處簽名或是貼貼紙，做出更繽紛的照片設計。而兩款相機皆使用ZINK列印技術，不需使用墨水匣即可列印防髒污和抗撕裂的彩色亮面 2R 相片貼紙。

此外,兩款新機均設有 MicroSD 卡卡槽, 支援最大容量達256GB,即使旅行途中大量拍攝,亦可先將相片儲存於MicroSD 卡內,待回家後才傳 送至電腦作備份。