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Canon EOS RP無反全幅殺手級相機亮相！單機身免5萬元

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特約記者洪聖壹／綜合報導

在日本CP+ 2019開展前夕，Canon搶快發表了一款全片幅無反相機，正是傳聞中的 Canon EOS RP，延續旗下首款無反全福EOS R，這一次不僅產品規格提升，主要在價格做文章，單機身售1,299美元（約台幣4萬元）、就算搭配24-105mm的單鏡組也僅售2,399美元（約台幣7.4萬元）實在相當吸引人。

就在稍早，Canon 宣布推出旗下第二款全片幅單反，名稱跟傳聞一樣，就叫“EOS RP”，跟前代一樣支援4K畫質的錄影，但是這一代拍攝畫素降低到2620萬畫素，而且支援原生 ISO100~40,000，估計是為了因應無反的特質所做的調整，不過該款相機雖然同樣採用 Dual Pixel CMOS AF 技術，但是只有 4,779 點感應跟 -5EV 低光對焦格，連拍速度降低到5fps、追焦也降低到4fps，都比EOS R小了一階，倒是影像處理器提升到DIGIC 8。

從外觀來看，該款相機的機身側邊同樣有防滑蒙皮，採用3吋可翻轉觸控螢幕，機頂的拍攝轉盤中便另外設有 SCN 場景模式，而且 RP 跟 R 一樣都配備236萬畫素的電子觀景窗。

機身材質方面，也從 EOS R 的鎂鋁合金外殼改為鎂鋁合金支架搭配工程塑膠外殼，同樣只有一個支援最高UHS-II SD的卡槽、擁有一組LP-E17電池組，不過這方面也是該款相機單機身變小、淨重剩下440g 的主要原因，整體來說比較適合普羅大眾使用。

之所以會這樣判斷，除了全機設計取向之外，在售價方面也做了調整，EOS RP機身（帶延長把手和安裝適配器）僅售1,299美元（約台幣4萬元），如果加上RF 24-105mm f / 4鏡頭的單鏡組售價是2,199美元，如果是24-105mm f / 3.5 - 5.6 IS EF鏡售價為1,699美元，也都還可以接受，不過這價位可能會略為擠壓到中階的 EOS 80D 之類的商品。

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