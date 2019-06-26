微型辦公室新生力軍　Canon推三新系列商用印表機

▲Canon推三新系列商用印表機。（圖／Canon提供）

記者邱倢芯／台北報導

面對現今新創產、微型產業的蓬勃發展，這類型產業辦公室的文件輸出設備卻顯得過於龐大；而Canon瞄準創新產業與創客族群的發展，推出三大全新商用輸出設備系列，以滿足企業多樣材質輸出需求。

針對小型公司、中小企業有多樣化、彈性變動的輸出需求， Canon便推出商用噴墨複合機WG系列，搭配高精細行列式噴頭，噴頭橫跨整張紙張的寬度，提供高速列印達每分鐘80頁；此外，WG系列內部構造重新設計，讓機器不容易卡紙。側邊手送紙盤還可支援多種類紙張進紙列印，即便是藥袋、貼有塑膠膜的信封等等可進紙列印，且不會因遇熱而捲曲。

另外，在印表機方面，Canon拓展G系列陣容，推出三款連續供墨印表機；結合小尺寸、自動雙面列印、大進紙能力、有線/無線網路相容性，以最低成本，提供極高列印量。與前一代G系列機型相比，新一代機型黑白和彩色文件列印速度快上約1.3倍，瞬間即可完成大量列印工作，展現絕佳的生產力，節省更多時間。為應付使用者的龐大列印需要，列印機設有高達250頁進紙匣及100頁後方進紙槽。

除了噴墨印表機外，此次也推出了imageCLASS MF系列彩色雷射事務機；透過先進的功能系統設計，提供出色的彩色列印輸出和簡化的工作流程，專為追求高效率及高品質的中小企業、大型企業至居家辦公室帶來靈活高效的文件處理方案，提高生產力和工作流程和成本效率。

imageCLASS MF系列首頁列印時間只需約 6 秒，列印及影印速度達每分鐘 21 張，並配有高容量250頁紙盤、高容量碳粉匣可印黑白3,100張和彩色2,300張，可應付大量文件列印，並減少更換碳粉的頻率。配備可調整角度的觸控式5吋彩色 LCD螢幕，讓使用者能以觸控的方式，簡單、方便和直覺地操作。