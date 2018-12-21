Canon推迷你相片印表機　首購優惠價4,490元

▲Canon推出可放入口袋中的「Canon Mini Photo Printer 迷你相片印表機。（圖／Canon提供）

記者邱倢芯／綜合報導

隨著行動化列印趨勢，Canon也全新推出輕巧便攜、可放入口袋中的「Canon Mini Photo Printer 迷你相片印表機，並宣布即日起正式在台灣上市！且即日起至2019年1/31 止，凡於此期間購買即可享受首購優惠價4,490元(原售價為4,990元)，再加送首購贈品，包括文青收納包、迷你相冊、7-11 禮券三佰元 (上網登錄後寄送)。

Canon表示，此款超迷你印表機專為智慧型手機族群所設計，粉色外觀主打女性消費族群，搭配手機應用程式APP「Mini Photo Print」，可在相片加上酷炫邊框、別緻文字裝飾、濾鏡效果和可愛的表情符號，還可套用 AR 濾鏡及臉部變形特效，編輯後立即列印分享，相片貼紙呈現高畫質列印。

Canon Mini Photo Printer迷你相片印表機，擁有玫瑰金的粉色外觀、機身輕巧，大小僅 11.8 x 8.2 x 1.9 公分、重量160公克，可隨意放入口袋，透過智慧型手機以藍牙方便連接，隨心所欲隨時列印。最近正值歲末年終歡樂聚會的時刻，非常適合喜歡隨拍隨印的年輕人隨身帶著趴趴走，不論是情侶放閃或是朋友閨蜜聚會，都可以隨時印出精彩每一刻！



Canon Mini Photo Printer 迷你相片印表機（PV-123）採用 ZINK™ 無墨印刷技術，有效防止相紙暈染及髒汙，相片紙為 2”x 3黏貼式之貼紙設計，可輕鬆將照片黏貼於手機、筆記型電腦等光滑表面，或是卡片、捷運卡及手札筆記等各式生活小物上。同時搭配手機下載「Canon Mini Print」App 應用程式，透過影像編輯工具，可在相片加上酷炫邊框、可愛的文字、濾鏡效果和可愛的表情符號，還可分批列印成4張或9張照片作拼貼，輕鬆保存歡樂回憶。