只有一杯咖啡輕　Canon EOS RP在台上市、單機售價42,900元

▲Canon EOS RP單機重量僅約一杯咖啡。（圖／Canon提供）

記者邱倢芯／台北報導

想換拿單眼卻一直嫌相機重嗎？光學品牌Canon今（26）日在台灣正式發表EOS RP超輕巧全片幅無反光鏡相機，單機身重量僅440g，大約等於一大杯咖啡的重量；而在價格方面，Canon EOS RP單機身售價為42,900元，且消費者只要在2/27 ~ 3/31期間購買EOS RP機身或鏡組，就送EF-EOS R鏡頭轉接環（價值3,900元）及LP-E17電池乙顆（價值2,390元）。

Canon表示，EOS RP是目前市面上最輕巧的全片幅數位相機，40公克的輕便機身，如同手握一大杯咖啡的重量，相當適合喜愛隨身攜帶相機記錄每日生活故事或輕裝旅行的使用者。

EOS RP在外型上兼具輕盈與細膩質感，表面採用磨砂面及黑色壓紋皮革防滑處理，舒適握感把手與鎂合金內部框架確保堅固及穩定性。

除此之外，EOS RP也沒有為了節省體積而犧牲了相機本身的散熱與防塵防滴；Canon Marketing Taiwan影像資訊產品行銷部專員彭毓惠指出，此款相機的主電路板連接了機背的鋁板加以確保機身可有效散熱。

▼Canon EOS RP。（圖／Canon提供）

高速對焦：

EOS RP當中搭載了DAF超精準高速動對焦系統，可達到0.05秒的高速自動對焦，即便是飄逸的髮絲亦可清楚拍下；對於人臉可達到精準的追蹤，且不僅是照片的拍攝，在開啟相機的錄影功能後，亦可提供自動追蹤對焦的功能。

對於許多拍攝者來說，若是背景與主體的顏色相似有時可能會難以對焦，不過彭毓惠表示，EOS RP可自動處理這一類高度複雜的主體追蹤對焦。

觸控、拖曳即可對焦：

在智慧型手機普及後，相機廠商們也紛紛在產品當中加入了螢幕觸控的元素；EOS RP為了讓拍攝者的使用更加的直覺化，除了提供原有的複合鍵操控對焦外，也提供了螢幕觸控對焦的功能。

使用者只要按下相機原本對焦的位置，並將其拖曳到另一個想要對焦的位置，即可完成自動對焦。

EOS RP也提供EV-5的低光源自動對焦能力，拍攝者即便是處於幾乎全黑無光源的環境當中，也可輕鬆拍攝。

包圍對焦：

此Canon EOS RP相機還加入了另一項全新功能—包圍對焦；在開啟此一功能後，相機將會針對自動連拍多張不同對焦位置的影像，再透過Digital Photo Professional或其他影像軟體的焦點重疊功能後製由前景到遠景都合焦的影像，使用者在拍攝商品、微距，或者是風景照後，可以完整呈現想要的畫面感。

彭毓惠表示，EOS RP機身依然是採用54mm的大口徑接環，其原因在於，唯有大口徑方能維持影像一定的畫素品質；此外此款相機採用了20 mm法蘭距，以確保影像光線的減損可以降到最低。

在產品售價方面，EOS RP單機身的建議售價為42,900元；EOS RP + RF24-105mm f/4L IS USM標準鏡組建議售價則是75,200元；EOS RP + RF35mm f/1.8 Macro IS STM建議售價52,900元：EOS RP + EF24-70mm f/4L IS USM建議售價 65,900元。

Canon EOS RP將於明（27）日正式開賣，凡於2/27 ~ 3/31期間購買EOS RP機身或鏡組，就送EF-EOS R鏡頭轉接環（價值3,900元）及LP-E17電池乙顆（價值2,390元）。