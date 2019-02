只有一杯咖啡輕　Canon EOS RP在台上市、單機售價42,900元

▲Canon EOS RP單機重量僅約一杯咖啡。(圖/Canon提供)

記者邱倢芯/台北報導

想換拿單眼卻一直嫌相機重嗎?光學品牌Canon今(26)日在台灣正式發表EOS RP超輕巧全片幅無反光鏡相機,單機身重量僅440g,大約等於一大杯咖啡的重量;而在價格方面,Canon EOS RP單機身售價為42,900元,且消費者只要在2/27 ~ 3/31期間購買EOS RP機身或鏡組,就送EF-EOS R鏡頭轉接環(價值3,900元)及LP-E17電池乙顆(價值2,390元)。

Canon表示,EOS RP是目前市面上最輕巧的全片幅數位相機,40公克的輕便機身,如同手握一大杯咖啡的重量,相當適合喜愛隨身攜帶相機記錄每日生活故事或輕裝旅行的使用者。

EOS RP在外型上兼具輕盈與細膩質感,表面採用磨砂面及黑色壓紋皮革防滑處理,舒適握感把手與鎂合金內部框架確保堅固及穩定性。

除此之外,EOS RP也沒有為了節省體積而犧牲了相機本身的散熱與防塵防滴;Canon Marketing Taiwan影像資訊產品行銷部專員彭毓惠指出,此款相機的主電路板連接了機背的鋁板加以確保機身可有效散熱。

▼Canon EOS RP。(圖/Canon提供)

高速對焦:

EOS RP當中搭載了DAF超精準高速動對焦系統,可達到0.05秒的高速自動對焦,即便是飄逸的髮絲亦可清楚拍下;對於人臉可達到精準的追蹤,且不僅是照片的拍攝,在開啟相機的錄影功能後,亦可提供自動追蹤對焦的功能。

對於許多拍攝者來說,若是背景與主體的顏色相似有時可能會難以對焦,不過彭毓惠表示,EOS RP可自動處理這一類高度複雜的主體追蹤對焦。

觸控、拖曳即可對焦:

在智慧型手機普及後,相機廠商們也紛紛在產品當中加入了螢幕觸控的元素;EOS RP為了讓拍攝者的使用更加的直覺化,除了提供原有的複合鍵操控對焦外,也提供了螢幕觸控對焦的功能。

使用者只要按下相機原本對焦的位置,並將其拖曳到另一個想要對焦的位置,即可完成自動對焦。

EOS RP也提供EV-5的低光源自動對焦能力,拍攝者即便是處於幾乎全黑無光源的環境當中,也可輕鬆拍攝。

包圍對焦:

此Canon EOS RP相機還加入了另一項全新功能—包圍對焦;在開啟此一功能後,相機將會針對自動連拍多張不同對焦位置的影像,再透過Digital Photo Professional或其他影像軟體的焦點重疊功能後製由前景到遠景都合焦的影像,使用者在拍攝商品、微距,或者是風景照後,可以完整呈現想要的畫面感。

彭毓惠表示,EOS RP機身依然是採用54mm的大口徑接環,其原因在於,唯有大口徑方能維持影像一定的畫素品質;此外此款相機採用了20 mm法蘭距,以確保影像光線的減損可以降到最低。

在產品售價方面,EOS RP單機身的建議售價為42,900元;EOS RP + RF24-105mm f/4L IS USM標準鏡組建議售價則是75,200元;EOS RP + RF35mm f/1.8 Macro IS STM建議售價52,900元:EOS RP + EF24-70mm f/4L IS USM建議售價 65,900元。

Canon EOS RP將於明(27)日正式開賣,凡於2/27 ~ 3/31期間購買EOS RP機身或鏡組,就送EF-EOS R鏡頭轉接環(價值3,900元)及LP-E17電池乙顆(價值2,390元)。