智崴體感賽車電競平台　前進澳洲布里斯本亮相

▲左起為智崴處長江安、澳洲台灣之友協會秘書長勞倫斯昆利文、高雄市政府處長王智立。（圖／智崴提供）

記者姚惠茹／台北報導

智崴今（11）日將首次研發出的新型小型化體感電競平台「體感賽車平台」，前進澳洲布里斯本參加亞太城市峰會(Asia Pacific Cities Summit)，讓來訪的貴賓都能透過智崴的體感科技，仿如親臨賽車場般奔馳在各個賽道當中。

智崴過去10年來投身於體感科技產業，已成為全世界最大的飛行劇院供應商，但是研發腳步並未停歇，近年來紛紛推出各種中小型體感模擬設備，像是去年智崴推出個人化體感電競平台，參加2018年IESF在高雄舉辦的電競大賽，吸引許多電競好手的目光，紛紛前來詢問體驗。

▲左起為Councillor Steven Huang、智崴處長江安、澳洲台灣之友協會秘書長勞倫斯昆利文、高雄市政府處長王智立。（圖／智崴提供）

智崴自2016年起在高雄市政府引薦下，已與布里斯本市積極展開雙方互動，並在布里斯本市前市長庫爾克(Graham Quirk) 2016年底，參加高雄舉辦的亞太城市高峰會期間，前來參訪智崴資訊，並體驗飛行劇院，這次智崴再參與亞太城市高峰會，將個人化的體感賽車電競平台在高峰會中展示。

今年布里斯本舉辦的亞太城市高峰會以「Driving Cities through Business and Innovation」為主題，而智崴的體感賽車平台就是透過軟硬體的科技整合，將Driving Cities以個人化體感模擬設備呈現，還有千餘位來自世界各地的嘉賓現場體驗。

▲Amazon首席科學家Andreas Weigend（右）與智崴處長江安（右）討論體感賽車電競平台。（圖／智崴提供）