Google即時翻譯鏡頭升級　現可支援88種原文翻譯

▲Google即時翻譯鏡頭升級，新增了超過60種語言翻譯。（圖／Google提供）

記者邱倢芯／綜合報導

手機版本的Google翻譯中一直有個很有趣的功能，那就是即時翻譯鏡頭，你只要點開Google翻譯App當中的「相機」，再用手機鏡頭對著路標、公告，即可快速地替你進行翻譯；而此次Google替即時鏡頭翻譯這次新增包括阿拉伯文、印度文、馬來文、泰文、越南文等超過60種語言，目前總計可支援翻譯原文達88種。

不過，什麼樣的情況下會需要這樣的功能呢？每當我們出外旅遊、到人生地不熟的地方時，總是得花時間看路標，如果看不懂也不知道當地語言該如何輸入翻譯，那麼只要透過手機鏡頭就可以搞定一切。重點是，即使使用者無法連線至Wi-Fi或行動網路，仍然能照常使用翻譯功能（但需在Google翻譯應用程式中預先將語言檔案下載到裝置上）。

此外，先前使用者只能在英文和其他語言之間進行互譯，但現在可以將原文翻譯為Google翻譯支援的超過100多種語言。也就是說，現在使用者可以將阿拉伯文翻譯成法文，或將日文翻譯成中文等，這在過去是做不到的。

以前在國外旅遊時 (特別是在使用多種語言的地區)，使用即時鏡頭翻譯功能的首要挑戰是判斷待翻譯文字的語言。新版應用程式可以解決這樣的問題，現在使用者可以選擇「偵測語言」做為原文語言，Google 翻譯應用程式將會自動偵測語言並進行翻譯。

假設使用者前往南非旅遊，想翻譯不知道上面寫的是葡萄牙文還是西班牙文的告示牌，Google翻譯應用程式就可以協助使用者偵測告示牌上的原文，並且根據使用者選擇的語言呈現翻譯結果。