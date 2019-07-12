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數量破千！Google坦承用戶與語音助理對話錄音外洩

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▲▼Google公司成為全球15家年輕人最想去的科技公司前3名。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國科技巨頭Google。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

你能保證自己與語音助理的對話不會外洩嗎？我想愈來愈多人的答案會是「不能保證」，因為Google近日已經坦承，該公司所推出的智慧語音助理Google Assistan與用戶間的對話錄音遭到外洩，內容包含姓名、地址以及生活細節等個資。

綜合外電報導，Google 11日坦承，有部分合作夥伴向一個名為VRT的比利時網站洩露該公司語音助理與用戶之間的互動錄音，份數多達1000多份。這些內容包含用戶的姓名、地址以及生活細節等個資，消息人士指出，在這些錄音訊息中，還有聽到婦女遭受暴力對待的內容。

報導指出，大型科技公司之所以會將用戶與語音助理的互動進行錄音，主要是希望能藉此來為服務進行改善。以Google來說，一般都是在用戶將出喚醒詞「Okay Google」後才開始錄製，但從這些外洩的錄音來看，這些錄音疑似都不是在喊出喚醒詞後進行錄製，而是隨機進行錄製。

其實類似案例不只Google，先前亞馬遜（Amazon）就被美國民主黨參議員Chris Coons提問究竟該公司會持有用戶與其語音助理Alexa和Echo等智慧設備的互動資料多久，亞馬遜表示，縱使用戶選擇刪除相關數據，亞馬遜的伺服器中可能還是保有相關數據。該公司公共政策副總裁Brian Huseman表示，該公司正在「繼續努力確保這些數據不會留在Alexa的其他存儲系統中。」意旨就算用戶透過手動刪除相關資料，部分數據可能還是存在亞馬遜的伺服器中，這意味著，在某些情況下，亞馬遜選擇保留數據而沒有告訴用戶。

雖然亞馬遜對此表示，這麼做是為了讓用戶的生活更方便，同時幫助改善Alexa所提供的服務，但外界認為，這樣的做法其實可能讓用戶的生活細節一點一點被拼湊，隱私受到相當大的衝擊。美國民主黨參議員Chris Coons表示，美國人應該了解科技公司如何使用他們的個人數據，「我將繼續與消費者和相關企業合作，以確保如何才能好好地保護美國人的個人資料。」

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關鍵字：Google,語音助理,亞瑪遜,個資,對話錄音,隱私

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