Apple推出Mac更新　以自動刪除視訊軟體Zoom網頁伺服器

▲Apple近期針對Mac用戶推出了一項自動下載的軟體更新，以刪除視訊服務Zoom的網頁伺服器。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

記者邱倢芯／綜合報導

近期全球知名視訊服務Zoom傳出在較舊版本的Mac中出現漏洞，這項漏洞可以讓駭客不需經過使用者同意，就可開啟視訊鏡頭，或是駭入他人的視訊通話當中；此外，即便用戶刪除應用程式，未記錄的Zoom網頁伺服器仍會「貼心地」重新替你安裝回來。為此，Apple便推出了一項Mac更新，讓系統自動刪除Zoom網頁伺服器，這項更新不需要透過用戶手動安裝，會自動下載到用戶Mac中，以替他們刪除Zoom網頁伺服器。

根據TechCrunch報導指出，資安研究員Jonathan Leitschuh在週一發布Zoom漏洞後，引起了大多數企業用戶對這個視訊會議龍頭的不滿，因為這項漏洞會讓駭客可輕易地進入任何一場視訊會議中，並開啟任何一人的視訊鏡頭；且即便刪除程式，仍會被Zoom網頁伺服器重新安裝。

雖然Zoom在週二時發布了另一項應用程式更新版本供用戶下載，但是為了確保Mac用戶的資訊安全，Apple官方仍決定推出可刪除Zoom網頁伺服器的自動下載軟體更新。

而Zoom對於Apple的這項舉動聲稱相當「開心」，並指出「很高興」可以與Apple「合作」，希望能透過這樣方式來解決Zoom網頁伺服器帶來的問題。