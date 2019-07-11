假冒公務機關電話詐騙層出不窮　嘉縣警逮捕136名車手

▲嘉義縣警局破獲多起假冒公務機關詐欺案，成功打擊不法詐欺行為，阻止民眾受騙。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙集團以電話向民眾謊稱個人資料遭冒名申請，並因欠繳電信費及帳戶涉嫌洗錢為由，再將電話轉接給自稱是假冒地檢署檢察官嫌犯要求被害民眾將存摺、提款卡等放置於指定處所，否則將施以拘提;此方式順利騙取民眾金融帳戶及密碼等資料，許多民眾帳戶存款被提領一空；此類詐騙手法在多個鄉鎮均有接獲報案，嘉縣警積極出擊打擊相關不法行為。

警察局為防止民眾被害，除立即要求各分駐(派出)所協調村(里)長以村里廣播方式提醒民眾注意，並動員各單位員警積極查緝，於2019年7月3日於轄區汽車旅館查獲詐欺車手，查扣被害人存摺、提款卡等，全案移請嘉義地方檢察署偵辦並聲請羈押獲准。

另於7月7日至南投縣汽車旅館查獲另2名詐欺案收簿手及車手，成功攔阻民眾存款新臺幣365萬元；該2案嫌犯均以同樣手法騙取多名被害人存摺、提款卡及密碼，再將被害人存款提領，警察局即時破獲此類詐騙案件，防止其他民眾再遭受詐騙。

嘉縣警察局統計1至6月共查獲115名詐欺車手、7月截至8日止已查獲21名詐欺車手，為保障民眾財產安全，將持續積極查緝各類詐騙犯罪，並加強宣導最近及最新詐騙手法讓民眾有所警覺，請民眾接到可疑電話時，先不要慌張、害怕，記得先打165查證，只要多一分查證就可減少被詐騙的機會。