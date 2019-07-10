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麥子「行動廚房」照顧偏鄉中的偏鄉　化解獨食的孤單與憂鬱

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▲一粒麥子基金會與7-ELEVEN把愛找回來公益募款合作，打造全台第一台「行動廚房」服務車，解決偏鄉長輩吃飯的問題。（圖／一粒麥子基金會提供）

一粒麥子基金會與7-ELEVEN把愛找回來公益募款合作，打造全台第一台「行動廚房」服務車，解決偏鄉長輩吃飯的問題。（圖／一粒麥子基金會提供）

記者王兆麟／台東報導

一粒麥子基金會今年再度推陳出新與7-ELEVEN把愛找回來公益募款合作打造全台第一台「行動廚房」服務車，解決偏鄉長輩吃飯的問題，10日在海端鄉新武部落第一個服務點舉行啟用典禮。

92歲獨居的余阿嬤，患有侏儒症外加退化性關節炎，嚴重的駝背僅能倚靠矮小的塑膠椅作為輔具代步，幾乎足不出戶的她頭一次參與共餐，對於能吃到廚師現炒的美食，直呼「太豐盛、太好吃了！」久未露面的她一邊吃一邊跟久違的族人聊天，十足感到非常新奇與開心。

這台經改造後造價超過一百二十萬的「行動廚房」服務車，內裝有爐具、煎台、冰箱、收納櫃、水槽等，並可安放烤箱、電鍋等廚房用具，不論是要煎、煮、炒、烤、蒸各種烹調方式，皆能處理。每次可以提供二十多位長輩及身障者用餐，目前除了每週三、五定期選在新武部落服務外，基金會也將開拓其他送餐不易抵達且無任何關懷據點或文健站的村落設點。不僅要把熱騰騰的餐飲就近且即時暖了長輩的胃，更要趁機透過共餐，凝聚村民的情誼、化解獨食的孤單與憂鬱。

台東因地形狹長、山區部落偏遠，麥子自2002年開始提供送餐服務以來，更多看見許多偏鄉長輩無人備餐，即便自行備餐也都以非常簡易的方式果腹，甚至一餐當二餐食用，而獨居所衍生的心理問題也日益嚴重。為此，基金會積極連結資源補足缺口，希冀建構更完善的偏鄉送餐網絡。

一粒麥子基金會執行長林木泉表示，特別感謝響應7-ELEVEN把愛找回來公益募款的善心人士，因著他們的愛心再次幫助基金會落實偏鄉長者「好好吃飯、化解獨食憂鬱」的藍圖，也期許這一台全國獨創的「行動廚房」服務車，日後能在台東各個偏鄉每天都看見它的蹤跡，開進部落照料更多偏鄉長者兼顧他們的生理及心理需求。

麥子「行動廚房」由營養師規劃設計新鮮、營養的菜單，同時兼顧符合當地口味的菜餚。餐前並安排由當地一對父女帶領長輩做健口操、母語帶動唱及一些健康促進的活動，另一端在餐車忙碌的廚師也隨後陸續端出四菜一湯熱騰騰的佳餚供長輩享用。經過一次、兩次，漸漸地受邀的長輩逐一增加並熱絡起來，打琥牧師欣然的表示，終於看見長輩有動力願意走出了家門、放下了矜持、打破彼此間的疏離感、笑容明顯變多了，過往布農文化裡共食分享、家族凝聚的美好，似乎一點一滴回來了！

麥子不僅在新武部落提供「行動廚房」外，日前也已找著當地一戶人家願意補足其他三天的餐食設立「家庭廚房」，就近邀請住在附近的弱勢長輩或身障者到家裡用餐，形成在午餐或晚餐一同上桌「作伙呷飯」的「伙伴」。這筆經費依舊來自7-ELEVEN把愛找回來公益募款的善款資助設立，去年已在花蓮卓溪鄉崙山部落先行提供服務。

面對同樣有偏鄉送餐問題的花蓮，預計下個月第二台「行動廚房」也要在花蓮縣開啟服務。

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關鍵字：一粒麥子,行動廚房,偏鄉,獨食,孤單,憂鬱,送餐,營養師,健口操,家庭廚房

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