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簡瑋良種出屏東第一條有身分證芋頭　遊客稱讚連連

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▲屏東縣高樹鄉青農簡瑋良，種出屏東第1條有產銷履歷的芋頭，和農糧署南區分署長姚志旺合影 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣高樹鄉青農簡瑋良（左 ），種出屏東第1條有產銷履歷的芋頭，興奮地和農糧署南區分署長姚志旺合影 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉青農簡瑋良響應農糧署政策，種出屏東第1條有產銷履歷的芋頭，從栽種到管理都由農糧署南區分署及文藻外語大學師生的協助，芋頭近日開挖，產量比慣行收成好，一分地超過4000斤，且符合安全健康食安需求，勢必帶起一股風氣。

農糧署南區分署長姚志旺表示，屏東高樹是全國第3大芋頭產區，有近340公頃，農地長期耕種下，土壤缺乏活化因子，造成品質下降，因此，政府輔導農民讓土地休養，及使用有機肥料，更鼓勵農民採用符合有機或產銷履歷更友善的耕種方式。

36歲的簡瑋良原從事藝品設計及批發，8年前，因家中果園遭到莫拉克颱襲擊，加上父母老邁需人照顧，於是返家務農及照顧家人。

未有實際務農經驗的他，到屏東農業大學就讀，學習到友善耕作的方式，就以家中芋田做試驗，起初都不用農藥及化學肥料，就要讓原本生病的農田活化，經過2-3年的努力看到生機，利用休耕種綠肥改良土地。

去年在分署長姚志旺的鼓勵下挑戰產銷履歷芋頭；他指出，這是一項新挑戰，要克服病蟲害及植物生長不良的問題，還要記錄生長及管理過程，恰好文藻大學盧美妃及林一成老師推動社區創業實作課程，發動學生幫忙田間種植、除草、病蟲害及管理過程紀錄及採收。

他表示，去年10月種下第一株芋頭，心中也有些忐忑，因為老一輩種芋頭收成都不好，何況以友善方式管理，8個月來每天都要到芋田巡視，連芋田都長草，直到最近採收挖掘，才知道生態的重要性，挖出來的芋頭品質竟出乎意料的好，良品率高達8成以上，一分地產量超過4000斤，肉質細緻Q綿爽口，讓他雀躍不已，也更增加信心。許多遊客第一次到田裡親挖芋頭都稱讚連連。

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關鍵字：屏東,高樹,簡瑋良,文藻外語大學,姚志旺

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